Воробей: Экспериментов в матче с Болгарией не будет. Уже не то время

Экс-форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Воробей высказался о товарищеском матче национальной команды с Болгарией, а также о поединке отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

"Матч с Болгарией для Украины будет подготовкой к самой ключевой игре на данный момент. От матча с боснийцами многое зависит. Хотя, конечно, также важно, как боснийцы сыграют с финнами. Но нам игру с Боснией нужно обязательно выиграть. По-другому никак.

А в поединке с болгарами тренерский штаб не будет экспериментировать с составом. Это будет непосредственная подготовка к матчу с боснийцами. В матче с болгарами будет наигрывание каких-то тактических задумок. В любом случае экспериментов не будет. Уже не то время, чтобы делать эксперименты", - сказал Воробей.

Напомним, что сборная Украины 11 ноября в Одессе сыграет товарищеский матч с Болгарией. Начало встречи в 19:30. А 16 ноября на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Начало - в 21:45.