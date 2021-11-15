Караваев: Мы очень мотивированы и стремимся победить Боснию

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от выездной игры против Боснии и Герцеговины.

"Мы очень вдохновлены и готовы к матчу. Все понимают, что это решающая игра. Нам нужна только победа. Мы очень мотивированы и стремимся победить очень уверенно.

У сборной Украины большая конкуренция. Все играют в своих клубах, находятся в хорошем тонусе, каждый готов выйти на поединок и показать свои способности более чем на сто процентов. Мы все детали тщательно прорабатываем на тренировке, чтобы полностью быть готовыми во время матча. То, что мы отрабатываем на тренировках, выполняем во время игры. Всё очень хорошо, когда мы понимаем, что хотим делать на футбольном поле.