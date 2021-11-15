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Караваев: Мы очень мотивированы и стремимся победить Боснию
Заключительный матч отбора ЧМ-2022 состоится уже завтра, 16 ноября
Фото: пресс-служба УАФ
Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от выездной игры против Боснии и Герцеговины.
"Мы очень вдохновлены и готовы к матчу. Все понимают, что это решающая игра. Нам нужна только победа. Мы очень мотивированы и стремимся победить очень уверенно.
У сборной Украины большая конкуренция. Все играют в своих клубах, находятся в хорошем тонусе, каждый готов выйти на поединок и показать свои способности более чем на сто процентов. Мы все детали тщательно прорабатываем на тренировке, чтобы полностью быть готовыми во время матча. То, что мы отрабатываем на тренировках, выполняем во время игры. Всё очень хорошо, когда мы понимаем, что хотим делать на футбольном поле.
Боснийцы могут быть немотивированными, расслабленными, без турнирных целей, играть в свой футбол, и у них все будет получаться. С другой стороны, могут выйте те исполнители, которые мало играют в сборной. Им могут дать шанс проявить себя, поскольку для хозяев этот матч ничего не решает. Они могут сыграть как хорошо, так и плохо.
Поэтому нам нужно показывать свою игру, чтобы не отталкиваться от игры соперника. Все у нас получится, если мы будем заряжены и мотивированы", - сказал Караваев.
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21:45 в городе Зеница
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