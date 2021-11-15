  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Караваев: Мы очень мотивированы и стремимся победить Боснию
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: Мы очень мотивированы и стремимся победить Боснию

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Заключительный матч отбора ЧМ-2022 состоится уже завтра, 16 ноября

Караваев: Мы очень мотивированы и стремимся победить Боснию

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от выездной игры против Боснии и Герцеговины.

"Мы очень вдохновлены и готовы к матчу. Все понимают, что это решающая игра. Нам нужна только победа. Мы очень мотивированы и стремимся победить очень уверенно.

У сборной Украины большая конкуренция. Все играют в своих клубах, находятся в хорошем тонусе, каждый готов выйти на поединок и показать свои способности более чем на сто процентов. Мы все детали тщательно прорабатываем на тренировке, чтобы полностью быть готовыми во время матча. То, что мы отрабатываем на тренировках, выполняем во время игры. Всё очень хорошо, когда мы понимаем, что хотим делать на футбольном поле.

Читайте такжеМатч сборной Украины в Боснии пройдет с украинскими болельщиками

Боснийцы могут быть немотивированными, расслабленными, без турнирных целей, играть в свой футбол, и у них все будет получаться. С другой стороны, могут выйте те исполнители, которые мало играют в сборной. Им могут дать шанс проявить себя, поскольку для хозяев этот матч ничего не решает. Они могут сыграть как хорошо, так и плохо.

Поэтому нам нужно показывать свою игру, чтобы не отталкиваться от игры соперника. Все у нас получится, если мы будем заряжены и мотивированы", - сказал Караваев.

Читайте такжеШевченко: Сборная Украины навсегда останется командой моей жизни

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21:45 в городе Зеница

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Караваев
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...