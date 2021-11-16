Левченко: Выиграем у Боснии - будем каждый раз в собор ходить

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал промелькнувшее сообщение о том, что перед вылетом на матче в Зенице национальная команда посетила храм .

"Не хочу богохульствовать, но есть несколько пословиц: "На Бога надейся, а сам не плошай!" "Бог Богом, а люди людьми". "Бог то Бог, а и сам не будь плох!"

По-моему, это самые важные аргументы для нашей сборной. Выиграем — будем каждый раз в собор ходить", — написа́л Левченко в Твиттере