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Национальная сборная Украины

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Левченко: Выиграем у Боснии - будем каждый раз в собор ходить

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На Бога надейся, а сам не плошай!

Левченко: Выиграем у Боснии - будем каждый раз в собор ходить

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал промелькнувшее сообщение о том, что перед вылетом на матче в Зенице национальная команда посетила храм.

"Не хочу богохульствовать, но есть несколько пословиц: "На Бога надейся, а сам не плошай!" "Бог Богом, а люди людьми". "Бог то Бог, а и сам не будь плох!"

По-моему, это самые важные аргументы для нашей сборной. Выиграем — будем каждый раз в собор ходить", — написа́л Левченко в Твиттере

Напомним, что поединок Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Евгений Левченко
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Комментарии (3)
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vgolovan (полтава)
16.11.2021 в 19:58
опять сайт бред несет лиш бы что нибудь написать
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vgolovan (полтава)
16.11.2021 в 19:56
а левченко играет за сборную или с ними в церковь ходил и потом еще будет ходить и в поговорке одно слово нужно поменять - на бога сподівайся а сам не схиблюй - а на русском - на бога надейся а сам не плошай
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 19:43
Михайлівський Золотоверховий собор. Оригінальний храм спорудили в 1108–1113 роках за правління онука Ярослава Мудрого київського князя Святополка Ізяславича. Хрестово-купольний шестистовпний храм з трьома навами та одним позолоченим куполом. На початку XX століття храм — семикупольний. У 1930-х роках був зруйнований. ©
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