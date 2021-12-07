Петраков: Если люди оскорбляют меня, то они оскорбляют и сборную

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил нынешний уровень национальной команды, а также рассказал о критике в свой адрес со стороны некоторых журналистов.

– Я не могу об этом судить. Об этом должны судить журналисты. Вот и все. Так как они обо мне судили последние месяцы, то я считаю, что я вообще не тренер, нахожусь здесь зря. Вы сами знаете, какие были отзывы. Но если люди постоянно меня оскорбляют и говорят гадости, то они не понимают, что оскорбляют при этом национальную сборную.

Я главный тренер, у нас одна семья. Если кого-то из футболистов будут оскорблять, то я за него заступлюсь. То же самое ребята мне говорили. Меня оскорбляют многие журналисты. Они этим оскорбляют национальную сборную. Когда это все говорится, то надо немножко думать.

– Откуда Вы берете мысли журналистов? Вы сами смотрите или кто-то пересказывает?

– Я смотрел многие программы, читал поначалу, но прекратил. Знаете, кто мне подсказал это? Простые люди. Они останавливают меня на улице, фотографируются. Они мне говорят: "Александр Васильевич, мы все вас любим, не читайте интернет".

Я перестал читать интернет и чувствую себя великолепно. Вернулся к книгам. Павелко заходит в самолет и говорит: "Васильевич, ты как оживший экспонат, с книгой", – сказал Петраков.