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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков: Если люди оскорбляют меня, то они оскорбляют и сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Специалист ответил на критику журналистов

Петраков: Если люди оскорбляют меня, то они оскорбляют и сборную

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил нынешний уровень национальной команды, а также рассказал о критике в свой адрес со стороны некоторых журналистов.

– Я не могу об этом судить. Об этом должны судить журналисты. Вот и все. Так как они обо мне судили последние месяцы, то я считаю, что я вообще не тренер, нахожусь здесь зря. Вы сами знаете, какие были отзывы. Но если люди постоянно меня оскорбляют и говорят гадости, то они не понимают, что оскорбляют при этом национальную сборную.

Я главный тренер, у нас одна семья. Если кого-то из футболистов будут оскорблять, то я за него заступлюсь. То же самое ребята мне говорили. Меня оскорбляют многие журналисты. Они этим оскорбляют национальную сборную. Когда это все говорится, то надо немножко думать.

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Откуда Вы берете мысли журналистов? Вы сами смотрите или кто-то пересказывает?

– Я смотрел многие программы, читал поначалу, но прекратил. Знаете, кто мне подсказал это? Простые люди. Они останавливают меня на улице, фотографируются. Они мне говорят: "Александр Васильевич, мы все вас любим, не читайте интернет".

Я перестал читать интернет и чувствую себя великолепно. Вернулся к книгам. Павелко заходит в самолет и говорит: "Васильевич, ты как оживший экспонат, с книгой", – сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.12.2021 в 14:47
Не прикрывайся сборной, Петрушкин!
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2021 в 14:36
Ты пока еще не убедил болельщиков так думать. Не скромно.
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football_soccer (Украина)
07.12.2021 в 14:24
нет, какие-то эгоистичные рассуждения. С таким же успехом можно рассуждать, что все, кто против президента, они и против страны. Но это же бред полнейший. Сборная была и будет, а тренер лицо меняемое
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ascent (Луксор)
07.12.2021 в 14:45
Может он перепутал порядок? Наоборот звучало бы лучше...
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