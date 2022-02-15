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Шовковский: Сборная Украины готова к Шотландии процентов на 30
Помощник Петракова рассказал о подготовке к мартовскому матчу
Скриншот: SportArena на YouTube
Тренер вратарей сборной Украины Александр Шовковский рассказал о подготовке к поединку плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. Напомним, что матч между национальными командами пройдет 24 марта в Глазго.
"Думаю, мы готовы процентов на 30. Во-первых, мы не готовим игроков, их готовят клубы. Нам главное, чтобы все наши игроки пришли без травм в оптимальной физической форме. И тогда уже мы будем включаться в работу: давать всю необходимую информацию, рассказывать, как мы видим, как планируем эту игру, попробуем ее спрогнозировать.
Я играл против Шотландии в далеком 2007 году. Хочу сказать, что просто не будет, тем более в матче плей-офф. Мы знаем, какие шотландцы сами по себе, какая у них ментальность.
Они непокоренные, свободолюбивые, пытаются показать себя с лучшей стороны, как нация. Мы в первую очередь должны не уступить им в мотивационных вещах. Далее уже будет идти стратегия и тактика на игру, и в каком состоянии будут наши игроки и соперника. Составных победы очень много.
Мы уже имеем по каждому игроку Шотландии информацию, чтобы дать нашим футболистам все необходимое, чтобы они понимали, против кого будут играть. Стандарты, угловые, ауты. У нас уже есть информация, но пока мы ее не можем никак использовать, а только анализировать, прогнозировать и для себя делать заметки, чтобы донести потом игрокам, что мы хотим от них увидеть. Безусловно, победу", — сказал Шовковский.
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