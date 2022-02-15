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Шовковский: Сборная Украины готова к Шотландии процентов на 30

Национальная сборная Украины
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Помощник Петракова рассказал о подготовке к мартовскому матчу

Шовковский: Сборная Украины готова к Шотландии процентов на 30

Скриншот: SportArena на YouTube

Новина українською

Тренер вратарей сборной Украины Александр Шовковский рассказал о подготовке к поединку плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. Напомним, что матч между национальными командами пройдет 24 марта в Глазго.

"Думаю, мы готовы процентов на 30. Во-первых, мы не готовим игроков, их готовят клубы. Нам главное, чтобы все наши игроки пришли без травм в оптимальной физической форме. И тогда уже мы будем включаться в работу: давать всю необходимую информацию, рассказывать, как мы видим, как планируем эту игру, попробуем ее спрогнозировать.

Я играл против Шотландии в далеком 2007 году. Хочу сказать, что просто не будет, тем более в матче плей-офф. Мы знаем, какие шотландцы сами по себе, какая у них ментальность.

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Они непокоренные, свободолюбивые, пытаются показать себя с лучшей стороны, как нация. Мы в первую очередь должны не уступить им в мотивационных вещах. Далее уже будет идти стратегия и тактика на игру, и в каком состоянии будут наши игроки и соперника. Составных победы очень много.

Мы уже имеем по каждому игроку Шотландии информацию, чтобы дать нашим футболистам все необходимое, чтобы они понимали, против кого будут играть. Стандарты, угловые, ауты. У нас уже есть информация, но пока мы ее не можем никак использовать, а только анализировать, прогнозировать и для себя делать заметки, чтобы донести потом игрокам, что мы хотим от них увидеть. Безусловно, победу", — сказал Шовковский.

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В статье: Александр Шовковский Украина Шотландия
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Источник:
SportArena

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Комментарии (1)
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Morphyk7 (Черновцы)
15.02.2022 в 15:20
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