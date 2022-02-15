Шовковский: Сборная Украины готова к Шотландии процентов на 30

Тренер вратарей сборной Украины Александр Шовковский рассказал о подготовке к поединку плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. Напомним, что матч между национальными командами пройдет 24 марта в Глазго.

"Думаю, мы готовы процентов на 30. Во-первых, мы не готовим игроков, их готовят клубы. Нам главное, чтобы все наши игроки пришли без травм в оптимальной физической форме. И тогда уже мы будем включаться в работу: давать всю необходимую информацию, рассказывать, как мы видим, как планируем эту игру, попробуем ее спрогнозировать.

Я играл против Шотландии в далеком 2007 году. Хочу сказать, что просто не будет, тем более в матче плей-офф. Мы знаем, какие шотландцы сами по себе, какая у них ментальность.