Павелко: Президент УЕФА предложил сборной Украины тренироваться в Словении

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, где сборная Украины будет готовиться к матчам плей-офф отбора ЧМ 2022 года.

"Сейчас есть предложение от УЕФА, мы очень благодарны за него нашим коллегам и лично президенту Александру Чеферину, который предложил сделать лагерь в его родном городе Любляне, в Словении. Я очень уважаю моих коллег из Федерации футбола Словении, которые предоставляют лучшие условия для подготовки нашей сборной.

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Также вместе со специалистами УЕФА мы работаем над проведением целого ряда благотворительных матчей нашей сборной, которые будут проходить под патронатом УЕФА. Сейчас мы работаем над организацией этих матчей, учитывая пожелания нашего главного тренера и тренерского штаба", – сказал Павелко.