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Сидорчук: Мы едем в сборную с большим желанием. Измена отменяется

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Капитан "Динамо" прокомментировал скандал между клубом и сборной

Сидорчук: Мы едем в сборную с большим желанием. Измена отменяется

Фото: Футбол 24

Новина українською

Капитан "Динамо", полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал конфликт между его клубом и УАФ. 18 апреля стало известно, что динамовцы присоединятся к национальной команде 3 мая.

— Сергей, как ты реагируешь на происходящее вокруг отношений сборной Украины и твоего клуба?

— Как можно на это реагировать? Конечно, я и все наши сборники очень расстроены. Считаю, произошло определенное недоразумение между УАФ и "Динамо". В нашем футболе это, к сожалению, обычная ситуация. Я бы назвал это рабочими моментами. Такие были и раньше, но сейчас диалог между клубом и сборной выставили на обозрение. Это не совсем верно во время войны. Думаю, что все бы поладили, как и всегда. Это понимание уже есть.

— Как разрешилась ситуация?

— Так, как и должно было — мы едем в сборную. Знаю, что по просьбе "Шахтера" начало сбора смещено на 2 мая. Динамовцы, насколько мне известно, приедут на следующий день.

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— Вы сегодня общались с главным тренером сборной?

И не один раз. Не беспокойтесь, все хорошо. Все динамовцы просто мечтают, чтобы вместе со сборной Украины попасть на чемпионат мира. Это наша общая цель, особенно в это время. Мы всегда с огромным желанием приезжали в ряды национальной команды.

Кстати, у меня есть, как мне кажется, отличная идея. Закрыть эту тему, а также наш благотворительный тур матчем… "Динамо" — "Шахтер". Его можно сыграть в Словении. Там соберутся тренеры клубов и сборной и все пожмут друг другу руки. Думаю, будет хороший спарринг.

— Читал все, что успели написать за два дня о "Динамо"?

— Не знаю, все или не все, но кое-что, конечно, читал. И если Сергей Ребров, по моему мнению, высказался довольно спокойно, то слова Мирона Маркевича мне, извините, не понравились. Сразу вспомнилось, как несколько лет назад он говорил, что у "Динамо" есть только один футболист уровня сборной Украины, а теперь кричит, что отсутствие наших игроков станет проблемой. Нет логики, но это такое. "Динамо" для него, кажется, еще тот раздражитель даже вне футбольного поля…

Главное, что мы едем в сборную. Едем с большим желанием. Закрывайте конфликт. Как говорится: "Измена отменяется". Нам есть с кем воевать", - подытожил Сидорчук.

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В статье: Украина Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
19.04.2022 в 08:50
Зрада не відміняється,а її відмінили.Суркіс прекрасно розуміє що його репутація в так на нулю,не на часі пір'я розпускати.
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vinn (Khmelnitsky)
19.04.2022 в 09:33
перейди на Горинь, скупайся, освіжись- бо несеш маячну.
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Spokoyno (Київ)
19.04.2022 в 08:27
Так збірна на першому місті... Утім не треба забувати про основне місце роботи клуб! І головне своєчасно домовитися враховуючи інтереси обох сторін.
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