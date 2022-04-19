Сидорчук: Мы едем в сборную с большим желанием. Измена отменяется

Капитан "Динамо", полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал конфликт между его клубом и УАФ. 18 апреля стало известно, что динамовцы присоединятся к национальной команде 3 мая.

— Сергей, как ты реагируешь на происходящее вокруг отношений сборной Украины и твоего клуба?

— Как можно на это реагировать? Конечно, я и все наши сборники очень расстроены. Считаю, произошло определенное недоразумение между УАФ и "Динамо". В нашем футболе это, к сожалению, обычная ситуация. Я бы назвал это рабочими моментами. Такие были и раньше, но сейчас диалог между клубом и сборной выставили на обозрение. Это не совсем верно во время войны. Думаю, что все бы поладили, как и всегда. Это понимание уже есть.

— Как разрешилась ситуация?

— Так, как и должно было — мы едем в сборную. Знаю, что по просьбе "Шахтера" начало сбора смещено на 2 мая. Динамовцы, насколько мне известно, приедут на следующий день.

— Вы сегодня общались с главным тренером сборной?

— И не один раз. Не беспокойтесь, все хорошо. Все динамовцы просто мечтают, чтобы вместе со сборной Украины попасть на чемпионат мира. Это наша общая цель, особенно в это время. Мы всегда с огромным желанием приезжали в ряды национальной команды.

Кстати, у меня есть, как мне кажется, отличная идея. Закрыть эту тему, а также наш благотворительный тур матчем… "Динамо" — "Шахтер". Его можно сыграть в Словении. Там соберутся тренеры клубов и сборной и все пожмут друг другу руки. Думаю, будет хороший спарринг.

— Читал все, что успели написать за два дня о "Динамо"?

— Не знаю, все или не все, но кое-что, конечно, читал. И если Сергей Ребров, по моему мнению, высказался довольно спокойно, то слова Мирона Маркевича мне, извините, не понравились. Сразу вспомнилось, как несколько лет назад он говорил, что у "Динамо" есть только один футболист уровня сборной Украины, а теперь кричит, что отсутствие наших игроков станет проблемой. Нет логики, но это такое. "Динамо" для него, кажется, еще тот раздражитель даже вне футбольного поля…

Главное, что мы едем в сборную. Едем с большим желанием. Закрывайте конфликт. Как говорится: "Измена отменяется". Нам есть с кем воевать", - подытожил Сидорчук.