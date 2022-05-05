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Степаненко: У нас есть все для качественной подготовки к матчу с Шотландией
Футболист рассказал о начале тренировочного сбора
Скриншот: УАФ
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о подготовке "сине-желтых" к матчу против Шотландии в рамках плей-офф отбора к ЧМ-2022.
"Мы прибыли в лагерь сборной сразу после поединка в Сплите с "Хайдуком". Находимся в отличных условиях на прекрасной базе сборной Словении. У нас есть все для качественной подготовки к матчу с Шотландией.
Сейчас ждем, когда соберется хотя бы 70% команды. Понятно, что игроки, выступающие в европейских клубах, прибудут позже. Мы будем работать здесь в интенсивном режиме, думаю, что будет много тренировок два раза в день. У нас есть цель, и для ее достижения следует хорошо поработать.
"Шахтер" недавно провел несколько поединков, и хотя они и были общительными, то есть им не хватало того напряжения и настроя, которые характеризуют официальные встречи, несмотря на это, мы их отыграли, и с каждым последующим чувствовалось, что мы набираем игровой тонус. Это хорошо в плане подготовки к матчам сборной, ведь у них мы будем выглядеть уже лучше, и останется только поработать, чтобы приобрести оптимальные кондиции", - сказал Степаненко.
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