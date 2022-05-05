Степаненко: У нас есть все для качественной подготовки к матчу с Шотландией

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о подготовке "сине-желтых" к матчу против Шотландии в рамках плей-офф отбора к ЧМ-2022.

"Мы прибыли в лагерь сборной сразу после поединка в Сплите с "Хайдуком". Находимся в отличных условиях на прекрасной базе сборной Словении. У нас есть все для качественной подготовки к матчу с Шотландией.

Сейчас ждем, когда соберется хотя бы 70% команды. Понятно, что игроки, выступающие в европейских клубах, прибудут позже. Мы будем работать здесь в интенсивном режиме, думаю, что будет много тренировок два раза в день. У нас есть цель, и для ее достижения следует хорошо поработать.