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Белик – о соперниках сборной Украины в спаррингах: В этой ситуации у нас не очень большой выбор
Имеем, что имеем
Фото: УАФ
Бывший нападающий "Шахтера" Алексей Белик прокомментировал подготовку сборной Украины к июньским официальным матчам:
“Все ребята настроены на то, чтобы лучше подготовиться и продемонстрировать, надеюсь, что в двух поединках, максимальный результат. Думаю, что симбиоз этих двух вещей, как тренировочного процесса, так и игр очень важен. Известно, что мы будем играть против клубов и знаем, что у них сезоны подходят к завершению. Непонятно, в каком состоянии “Боруссия” из Менхенгладбаха. Она в этом сезоне ни на что не претендует и было бы очень хорошо, если бы соперники были более мотивированными.
В этой ситуации у нас не очень большой выбор. Сыграть со сборными не выходит, они в такое время не собираются. Но, мы будем радоваться тому, что имеем и надеюсь, что команды, против которых мы будем играть, отнесутся с ответственностью и пониманием и помогут нам набрать лучшие кондиции, чтобы подойти в максимальной форме к матчам”, - сказал Белик.
Отметим, что на данный момент известно об одном официальном сопернике сборной Украины в товарищеских матчах – это
Напомним, что первый официальный поединок “сине-желтых” в этом году запланирован на 1 июня против сборной Шотландии в рамках плей-офф отбора на Мундиаль в Катаре.
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