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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия М - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Первый контрольный матч "сине-желтых" в 2022-м году

Боруссия М - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч, 11.05.2022
"Боруссия" М 21:45 Украина

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах)
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