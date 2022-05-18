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Денис Попов отправился на обследование в Рим

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Футболист получил повреждение в матче с "Эмполи"

Денис Попов отправился на обследование в Рим

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Денис Попов выехал в Рим для детального медицинского обследования после полученной травмы в спарринге против "Эмполи" (3:1).

23-летний футболист вместе с врачом национальной команды Виталием Килияном отправился в клинику "Вилла Стюарт", специализирующуюся на спортивных травмах. Напомним, Попов был заменен во втором тайме из-за проблем с ахилловым сухожилием. Ожидается, что характер травмы станет ясен сразу после обследования

Напомним, что сегодня, 18 мая, подопечные Александра Петракова проведут еще один товарищеский матч - против хорватской "Риеки". Начало - в 19:00.

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В статье: Украина Денис Попов
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Источник:
УАФ

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