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Денис Попов отправился на обследование в Рим
Футболист получил повреждение в матче с "Эмполи"
Защитник "Динамо" и сборной Украины Денис Попов выехал в Рим для детального медицинского обследования после полученной травмы в спарринге против "Эмполи" (3:1).
23-летний футболист вместе с врачом национальной команды Виталием Килияном отправился в клинику "Вилла Стюарт", специализирующуюся на спортивных травмах. Напомним, Попов был заменен во втором тайме из-за проблем с ахилловым сухожилием. Ожидается, что характер травмы станет ясен сразу после обследования
Напомним, что сегодня, 18 мая, подопечные Александра Петракова проведут еще один товарищеский матч - против хорватской "Риеки". Начало - в 19:00.
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