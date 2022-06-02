Пятов: Сейчас важна каждая победа Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился эмоциями от победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022.

"Сейчас важна каждая победа Украины. И за каждую мы, украинцы, боремся собственноручно.

Поддержка мира – хорошо. Но наша мотивация – это невероятно. Это то, чем Украина поразила весь мир. То, что двигает нас вперед. То, что с нами навсегда. Слава Украине", – написал Пятов.