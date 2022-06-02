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Национальная сборная Украины

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Пятов: Сейчас важна каждая победа Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Каждый борется там, где он может это делать ради нашей победы

Пятов: Сейчас важна каждая победа Украины

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился эмоциями от победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022.

"Сейчас важна каждая победа Украины. И за каждую мы, украинцы, боремся собственноручно.

Поддержка мира – хорошо. Но наша мотивация – это невероятно. Это то, чем Украина поразила весь мир. То, что двигает нас вперед. То, что с нами навсегда. Слава Украине", – написал Пятов.

Читайте также"Украинцы - это что-то особенное". Линекер в восторге от победы Украины над Шотландией

Напомним, в финальном матче отбора подопечные Александра Петракова сыграют с командой Уэльса. Матч состоится 5 июня.

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В статье: Андрей Пятов Украина Шотландия
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