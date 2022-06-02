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Мудрик: Украина сделала маленький шаг для победы на футбольном фронте
Украинский вингер резюмировал победу над шотландцами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.
"Я чувствую гордость за Украину. Нам удалось сделать маленький шажок для победы на футбольном фронте. У Шотландии была очень хорошая поддержка.
Нас это не пугало, а давало дополнительную мотивацию и заводило, — сказал Мудрик в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, в финальном матче отбора подопечные Александра Петракова сыграют с командой Уэльса. Матч состоится 5 июня.
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