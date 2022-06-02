Мудрик: Украина сделала маленький шаг для победы на футбольном фронте

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

"Я чувствую гордость за Украину. Нам удалось сделать маленький шажок для победы на футбольном фронте. У Шотландии была очень хорошая поддержка.

Нас это не пугало, а давало дополнительную мотивацию и заводило, — сказал Мудрик в комментарии Футбол NEWS.