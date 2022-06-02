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Мудрик: Украина сделала маленький шаг для победы на футбольном фронте

Национальная сборная Украины
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Украинский вингер резюмировал победу над шотландцами

Мудрик: Украина сделала маленький шаг для победы на футбольном фронте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

"Я чувствую гордость за Украину. Нам удалось сделать маленький шажок для победы на футбольном фронте. У Шотландии была очень хорошая поддержка.

Нас это не пугало, а давало дополнительную мотивацию и заводило, — сказал Мудрик в комментарии Футбол NEWS.

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Напомним, в финальном матче отбора подопечные Александра Петракова сыграют с командой Уэльса. Матч состоится 5 июня.

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В статье: Украина Шотландия Михаил Мудрик
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Источник:
ТК Футбол

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