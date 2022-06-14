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Ризнык, Шапаренко и Довбик в старте на Ирландию
Выбор Петракова
Фото: УАФ / Автор - Євген Кравс
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал состав сборной на поединок против Ирландии.
Стартовый состав сборной Украины: 23. Дмитрий Ризнык, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 21. Александр Караваев, 17. Александр Зинченко, 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 7. Андрей Ярмоленко (к), 11. Артем Довбик.
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Запасные: 1. Андрей Лунин, 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 6. Даниил Игнатенко, 9. Даниил Сикан, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 18. Александр Сирота, 19. Эдуард Соболь, 20. Александр Зубков.
Напомним, что матч Украина – Ирландия начнется 14 июня в 21:45. Следите за игрой в наших
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