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Национальная сборная Украины

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Ризнык, Шапаренко и Довбик в старте на Ирландию

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Выбор Петракова

Ризнык, Шапаренко и Довбик в старте на Ирландию

Фото: УАФ / Автор - Євген Кравс

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал состав сборной на поединок против Ирландии.

Стартовый состав сборной Украины: 23. Дмитрий Ризнык, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 21. Александр Караваев, 17. Александр Зинченко, 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 7. Андрей Ярмоленко (к), 11. Артем Довбик.

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Запасные: 1. Андрей Лунин, 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 6. Даниил Игнатенко, 9. Даниил Сикан, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 18. Александр Сирота, 19. Эдуард Соболь, 20. Александр Зубков.

Напомним, что матч Украина – Ирландия начнется 14 июня в 21:45. Следите за игрой в наших аудио, видео и текстовой трансляциях.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Комментарии (7)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
14.06.2022 в 21:24
Хто буде на позиції лівого вінгера?Зінченко чи Малиновський?
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0
0
Консул (Новоград-Волинський)
14.06.2022 в 21:22
Побажаэмо нашим хлопцям перемоги !
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+1
0
vlotko (Броди)
14.06.2022 в 21:02
Склад оптимальний, все буде добре.
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
14.06.2022 в 20:54
Як я і писав при прогнозі гри Україна - Ірландія Грошев слабо розбирається в прогнозі гравців на старті в збірній Україні - 4 гравці з 11.
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
14.06.2022 в 20:47
основа і найкращі. питання по воротніку? але в нас їх є багато і хороших. тому питання знімається.ю
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+1
0
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Romerik (YNWA)
14.06.2022 в 20:41
Циганков, Мудрик, Ігнатенко, Соболь - заміни на другий тайм. Можливо Сікан 5-й
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.06.2022 в 20:31
Подивимось!
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0
0

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