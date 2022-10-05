Петраков поедет на жеребьевку отбора Евро-2024

УАФ пока не ведет переговоры с кандидатами на должность тренера сборной Украины, а наставник Александр Петраков будет представлять страну на жеребьевке отбора Евро-2024.

Об этом заявил украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы "Цыганык LIVE".

"Ребров и Гомес? Насколько я знаю, никаких переговоров с Гомесом нет. И вообще никаких переговоров ни с кем на этот момент нет. У нас есть главный тренер, и он поедет на жеребьевку отбора Евро-2024", — сказал Цыганык.

Напомним, что жеребьевка пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне в 13:00. Наша сборная будет посеяна из 3-й корзины.