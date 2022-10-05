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Петраков поедет на жеребьевку отбора Евро-2024

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Мероприятие состоится 9 октября

Петраков поедет на жеребьевку отбора Евро-2024

Фото: УАФ

Новина українською

УАФ пока не ведет переговоры с кандидатами на должность тренера сборной Украины, а наставник Александр Петраков будет представлять страну на жеребьевке отбора Евро-2024.

Об этом заявил украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы "Цыганык LIVE".

"Ребров и Гомес? Насколько я знаю, никаких переговоров с Гомесом нет. И вообще никаких переговоров ни с кем на этот момент нет. У нас есть главный тренер, и он поедет на жеребьевку отбора Евро-2024", — сказал Цыганык.

Напомним, что жеребьевка пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне в 13:00. Наша сборная будет посеяна из 3-й корзины.

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В статье: Украина Игорь Цыганык Александр Петраков ЕВРО-2024
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Источник:
Цыганик LIVE

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