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Петраков поедет на жеребьевку отбора Евро-2024
Мероприятие состоится 9 октября
Фото: УАФ
УАФ пока не ведет переговоры с кандидатами на должность тренера сборной Украины, а наставник Александр Петраков будет представлять страну на жеребьевке отбора Евро-2024.
Об этом заявил украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы "Цыганык LIVE".
"Ребров и Гомес? Насколько я знаю, никаких переговоров с Гомесом нет. И вообще никаких переговоров ни с кем на этот момент нет. У нас есть главный тренер, и он поедет на жеребьевку отбора Евро-2024", — сказал Цыганык.
Напомним, что жеребьевка пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне в 13:00. Наша сборная будет посеяна из 3-й корзины.
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