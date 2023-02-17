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СМИ: Ротань вызовет в сборную Украины перед Англией Сватка, Буяльского и Коноплянку
Мат с Англией уже не так далеко
Фото: УАФ
Руслан Ротань, который будет тренером
Также источник подтверждает информацию о том, что на сбор б
Напомним, что матч Англия – Украина пройдет 26 марта. Отметим, что Коноплянка, ныне выступающий за "Краковию", последний раз играл за сборную Украины 3 сентября 2020 года.
Что касается Сватка, то для него это шанс наконец-то дебютировать за сборную Украины. Пока он всего дважды был в запасе "желто-синих": в матче Лиги наций Украина - Словакия (2:1) и товарищеской встрече Украины с Турцией (0:0).
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