  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. СМИ: Ротань вызовет в сборную Украины перед Англией Сватка, Буяльского и Коноплянку
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Ротань вызовет в сборную Украины перед Англией Сватка, Буяльского и Коноплянку

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Мат с Англией уже не так далеко

СМИ: Ротань вызовет в сборную Украины перед Англией Сватка, Буяльского и Коноплянку

Фото: УАФ

Новина українською

Руслан Ротань, который будет тренером сборной Украины в матче отбора Евро-2024 с Англией, включил в расширенный список национальной команды Виталия Буяльского из "Динамо" и защитника Александра Сватка из "Днепра- 1", сообщает "Динамомания".

Также источник подтверждает информацию о том, что на сбор будет вызван вингер "Краковии" Евгений Коноплянка.

Напомним, что матч Англия – Украина пройдет 26 марта. Отметим, что Коноплянка, ныне выступающий за "Краковию", последний раз играл за сборную Украины 3 сентября 2020 года.

Что касается Сватка, то для него это шанс наконец-то дебютировать за сборную Украины. Пока он всего дважды был в запасе "желто-синих": в матче Лиги наций Украина - Словакия (2:1) и товарищеской встрече Украины с Турцией (0:0).

По теме
yellow-arrow
Ротань вызовет Коноплянку на матч сборной Украины против Англии
yellow-arrow
СМИ: Ребров на 99% возглавит сборную Украину. Но произойдет это летом
yellow-arrow
Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Руслан Ротань Украина Виталий Буяльский Динамо (Киев) Александр Сваток СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kensington_chap (Дніпро)
17.02.2023 в 22:15
Комусь, може, й смішно. А для нас, Дніпрян, це "золоті" спогади! Які ж це були неймовірні хлопці у фіналі ЛЄ! Дніпро - ЧЕМПІОН! ВИ - НАЙКРАЩІ!
Ответить
+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
17.02.2023 в 22:02
Коноплянку напевно для того щоб поржати
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде