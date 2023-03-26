Акценты. Фоменко, Шевченко, Петраков - не снять ли с них собак?

Поводом к данному разговору послужила статья "Скрытый поиск тренеров для сборной – фишка Павелко…", вышедшая недавно на сайте. Я не принимаю участия в славной охоте на действующего президента УАФ, ширящейся в последнее время (как, впрочем, и не пытаюсь выступать в роли его адвоката – политика меня не интересует).

Вместе с тем, не могу согласиться с некоторыми тезисами автора, которые, на мой взгляд, повторяют распространенные у нас ошибочные представления о работе в сборной Украины Михаила Фоменко, Андрея Шевченко и Александра Петракова. Грубо говоря, у нас принято вешать на тренеров всех собак. Я предлагаю снять хотя бы по одной из них.

Акцент первый. Команда Фоменко была обязана проходить Францию после 2:0

В статье дословно: "Победный матч против Франции в ноябре 2013-го в стыковых играх на ЧМ входит в топ лучших игр "желто-синих" за все времена нашей независимости. Но уже через четыре дня после этого поединка произошел один из самых больших провалов: разгромное поражение в ответном матче".

Если это провал, то, стало быть, нормой по сумме двух матчей считалась бы победа Украины над фаворитом, который остался бы за бортом Мундиаля. Ведь выиграли же у него в Киеве в два мяча! И теперь дело было за малым: не растранжирить эту фору. Профукали – провал, а что же это еще? Не все так просто, господа.

И поскольку я выражаю свое личное мнение, то и сошлюсь на себя тогдашнего – вот, что писал в блоге после тех памятных 0:3 в Париже.

"Фортуна покровительствует храбрым. Но не так часто. Да и не выглядели мы на "Стад де Франс" храбрыми. Лимит нашей отваги был исчерпан в Киеве. Де ми положили душу й тiло. Как оказалось, не доросли мы еще до барона Мюнхгаузена, совершавшего подвиги по расписанию. Двух подвигов подряд в течение четырех суток для нас пока многовато. Как по мне, главное – то, что нынешняя Украина способна на подвиг в принципе. Спецы нам расскажут, где и в чем мы уступили тактически (о технике давайте скромно умолчим), а вот эмоции остались дома – завод кончился. "Глубина состава"? А чего Вы хотели – это же Франция, а не какая-нибудь Черногория. Но именно это, помноженное на сумасшедший настрой уязвленного фаворита, стало решающим фактором для исхода поединка. Только не нужно истерить по поводу неверия в команду. Слепая вера – удел зашореных фанатиков. А мы с Вами смотрели футбол. Имеющие глаза увидели. Нам оставалось молиться, как сказал мне по телефону друг, еще в перерыве. С точки зрения соотношения голевых моментов, в Киеве дело шло к безголевой ничьей. Однако Украина использовала весь свой "кандидатский минимум", реализовав оба момента в матче. Приняв во внимание последнее и потрясающий настрой на игру, нашу победу следует признать закономерной. А вот в Париже реальных шансов на гол у нас не было вовсе. Несомненное качество сильных – умение достойно принимать поражения. Хочется верить, что Украина сильна. Она не лаяла на французского слона из подворотни. Борец в синем трико был аккуратно уложен на лопатки. Вот только на контровую схватку-реванш силенок не хватило. Зозуля в Киеве послал соперника в нокдаун, вместе с угловым флажком. Затем флажок распрямился, подобно Франции, вставшей во весь рост. И нокаут был уже за ней".

Мораль сей басни: исходя из кадровых, физических и профессиональных возможностей команд, Украина была обречена на фиаско в ответной игре всего через несколько дней. Она достигла своего потолка в Киеве и, разъярив матерого противника, бросившего в бой все резервы, в Париже могла рассчитывать лишь на чудо. Если смотреть на вещи объективно.

Михаил Фоменко в том отборочном цикле сделал все, что мог, и даже больше. Именно сенсационная победа над французами и стала этим больше. Имеет смысл напомнить, в каком состоянии он принял команду после бегства Блохина и последующего бестренерья, как буквально за волосы вытянул ее из болота. Поэтому говорить о "провале" здесь – в противостоянии с таким соперником, на мой взгляд, вообще неуместно.

Акцент второй. Команду Шевченко вывели в восьмерку лучших на Евро фарт и Швеция

В статье: "Подопечные Шевченко на Евро-2020 выглядели тяжело. Только благодаря фарту и сборной Швеции смогли завоевать наивысшее достижение в своей истории: добраться до четвертьфинала".

Не согласен со словом "только" - это очень утрированно.

Насчет "выглядели тяжело" - да, но только начиная с третьего матча. С Нидерландами была достойная игра при негативном результате. С македонцами результат уже был во главе угла, и он был достигнут при вполне нормальной игре со вполне достойным нас конкурентом. И кто почему-либо считал победу над ними обязательной программой, тот явно страдает комплексом завышенной самооценки украинского футбола.

С Австрией, безусловно, был оглушительный провал. И, по моему мнению, прежде всего психологического свойства: таков уж наш футбольный менталитет, что игра на победу в матче, где обе команды устраивает ничья, для нас откровение. Но могу, конечно, и ошибаться. В любом случае, тяжело мы начали выглядеть, именно начиная отсюда.

В итоге, действительно нашим выходом в плей-офф мы обязаны шведам. Которые, опять-таки, одержали необязательную для себя победу. С другой стороны, в результате им попался в 1/8-й финала именно такой, "на костылях" проскакавший туда соперник. Еще и им же этим обязанный. А они ему взяли и проиграли! Если в этом смысле, то да, в четвертьфинал нас тоже вывела Швеция, как ни крути.

К слову, у меня есть знакомый, чья предвзятость по отношению к команде Шевченко дошла до такой степени, что он обвиняет ее в том, что она "кинула" шведов. Дескать, за их помощь в проходе в плей-офф мы обязаны были им "слиться". И видите, как непорядочно поступили! Диагноз однако, или это тоже к вопросу о менталитете?

Что еще? Эпизоды, в которых Фортуна была на нашей стороне, конечно, имели место. Но нужно помнить о том, что команда, забила дважды и с середины второго тайма до конца овертайма – около часа на самом деле – не дала сопернику ни единого шанса у своих ворот. И поэтому говорить, что она прошла в следующий раунд на чистом везении, я бы не стал.

С удалением Даниэльссона повезло? Ну, это часть игры, и то, что кто-то в ней действовал непрофессионально – проблемы индейцев. А с судейской стороны там все было четко. С чем повезло, так это с ВАРом – без него красной карточки не было бы. Но это уже современные реалии футбола, так и должно быть, на самом деле.

Без травмы Беседина в этом же эпизоде не было бы гола вышедшего вместо него Довбика? А откуда мы знаем наверняка, что его не забил бы сам Беседин, или что Довбик не вышел бы вместо него несколькими минутами позже?

А не забей тогда Довбик – кто знает, чем бы завершилась серия пенальти и почему? Футбол соткан из случайностей, как заметил однажды Александр Косырин.

Поэтому да, мы вышли в плей-офф с помощью Швеции, но ее же благополучно и прошли. Фактически доказав, что не являемся там случайными гостями и, как модно нынче выражаться, закрыв гештальт. Да, при этом нам сопутствовало везение, но объяснять наш успех им одним было бы слишком поверхностно и, я бы сказал, наивно.

Особенно, когда речь идет об историческом достижении сборной Украины. Эта страница вписана в ее историю никак не менее четким почерком, нежели аналогичный успех команды Блохина на ЧМ за 15 лет до этого. И, ей-богу, все равно – какова на самом деле здесь заслуга главного тренера. Он ведь не только был фронтменом своего штаба, но и отвечал за результат.

Акцент третий. Команда Петракова играла в классический футбол Украины девяностых

В статье: "В итоге с задачей он не справился, однако собрал очень много критики из-за классического для украинских девяностых прагматичного стиля футбола".

Когда Александр Петраков возглавил национальную сборную Украины, то поначалу он действительно продемонстрировал свое желание вернуться к печальной памяти истокам украинского футбола – к стилю, который, тем не менее, принес ему триумф с молодежной сборной.

Однако следует отдать должное: достаточно своевременно он перестроился и, используя лучшие качества игроков, вернулся к современному зрелищному футболу. По крайней мере, так оно виделось мне. И я бы сказал, что Петраков все же пытался варьировать игру сборной. Другое дело, насколько успешно это ему удавалось.

Просмотрел свои записи в блоге после официальных матчей этой команды. И вот что у меня получилось – какой я увидел ее эволюцию.

2 сентября 2021 года. Казахстан – Украина: "Я назвал бы эту трагедию оптимистической – столько атакующего потенциала было в игре нашей сборной. И плевать, сколько пропускаем – главное: больше забить. Именно это называется футболом. Если бы не одно но. Если не ошибаюсь, этот специалист как раз призван вернуть нас к "танцам от печки": когда главное: меньше пропустить. А такой суррогат футбола мне давно осточертел".

5 сентября 2021 года. Украина – Франция: "Матч был, безусловно, зрелищным, и это порадовало сразу по двум причинам. Во-первых, насколько помню, в Париже подобный результат был достигнут при менее яркой игре. Во-вторых, мы все еще не потеряли свое атакующее лицо – что бы и кому бы ни привиделось, но играли с открытым забралом, сколько сил хватало".

10 октября 2021 года. Финляндия – Украина: "У нас был шанс выйти в люди, и даже начало что-то получаться, но теперь мы от этого энергично открещиваемся, привычно молясь на ущербный прагматизм. Игра имела все шансы стать зрелищем, кабы не второй тайм, когда все сдулось и застопорилось. Подсознательно боялись упустить еще одну победу, да и о синдроме второго матча забывать не след. Что еще – энергозатратный футбол имени Петракова сказался?"

13 октября 2021 года. Украина – Босния: "Отголоски игры с позиции силы до сих пор слышны иногда в действиях команды Петракова, но постепенно затихают".

17 ноября 2021 года. Босния – Украина: "Петракову худо-бедно удалось связать концы с концами, а главное (кто бы и что бы ни говорил) – сделать ставку и на костяк команды Шевченко, и на ее философию. Тогда как прежде просматривались попытки отойти от нее и вернуться к унылому прошлому. Но нельзя не признать, что Петраков, пусть и набивая шишки, прогрессировал и менялся. Возможно, наступая себе на горло, что в этом возрасте архисложно. И он добыл нам эту победу. И не сказать, что еле-еле выковырял".

2 июня 2022 года. Шотландия – Украина: "Первый тайм в Глазго стал для нас боем с тенью сборной Шотландии (какой я себе ее представлял). А во втором нам уже пришлось повоевать со своей собственной тенью – былого фирменного прагматизма, эдаким неизжитым рудиментом некогда бескрылой команды. И оба поединка мы выиграли. Считаю, что важнее был Бой с тенью-2 и победа над самими собой. Маленький штрих: на поле была классическая команда Шевченко, за исключением позже поспевшего Мудрика".

6 июня 2022 года. Уэльс – Украина: "На поле вышли все те же "одиннадцать друзей Шевы". Но самое главное, они играли все в ту же игру, которая заставила уважать Украину в последнее десятилетие. В классический и настоящий футбол. И я не собираюсь посыпать голову пеплом из-за того, что мы не поедем в Катар. На нем свет клином не сошелся. Главное, что у нас по-прежнему есть команда, за которую не стыдно. Которой можно и должно гордиться, и за которую хочется болеть не только из-за места прописки".

И в заключение про "задачу, с которой он не справился". Осмелюсь напомнить, что при упомянутой выше, отнюдь не прагматичной игре, исход поединка за выход на Мундиаль решили совершенно конкретное невезение (автогол Ярмоленко) плюс не поставленный рефери однозначный пенальти в ворота соперника. А так да, формально не справился.

По понятным причинам, Лигу наций мы опускаем: задачей сезона была явно не она.

Каждого из трех последних коучей нашей сборной наверняка найдется за что покритиковать, особенно когда есть желание это сделать. Но давайте снимем с них хотя бы этих незаслуженных ими собак. Почему – я попытался вам объяснить.

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