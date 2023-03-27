“Англия уже может готовиться к чемпионату Европы”. Обзор британских СМИ после матча с Украиной

Украина начала отбор к чемпионату Европы с поражения. Футбольная Англии рьяно поддерживает Украину и украинцев, но когда дело доходит до самой игры, сантименты откладываются в сторону. “Сине-желтые” играли компактно и дисциплинированно больше полутайма, но после двух голов за три минуты вопрос с победителем матча был решен. Англия не давала шанса Украине вернуться в игру.

Неудивительно, что больше всех комплиментов получил вингер Букайо Сака. 21-летний игрок “Арсенала” сделал голевой пас на Кейна, а затем и сам отметился красивым мячом. “Сборная Украина чувствовала, как на нее смотрела вся страна, несколько тысяч фанов на Уэмбли, несколько миллионов в своих домах, и они мечтали о победе, которая позволила бы им немного забыть о тяготах. У Украины было желание и поддержка всех. Но у Англии был Сака”, – пишет в The Guardian Дэвид Гитнер.

Гитнер отмечает, что сборная Украины местами показывала свое умение владеть мячом, также “сине-желтые” играли жестко. Но после гола Саки победитель был предрешен. Уокер выиграл битву скоростей у Мудрика, и во втором тайме интриги как таковой не было.

Оценивая футболистов английской сборной, The Guardian подчеркивает их превосходство над своими визави. “Про Пикфорда сложно что-то сказать, поскольку у Украины не было ударов”, “Уокер был быстрее Мудрика”, “Сака наслаждался своей игрой в противостоянии с Миколенко”. “Украинские центрбеки не могли справиться с Харри Кейном”.

Sky Sports хвалебно отзывается о демонстрации солидарности с Украиной перед стартовым свистком, но признает, что на поле была односторонняя игра. “В отличие матча в Неаполе, команда Саутгейта доминировала и после перерыва”. И вновь упоминается дуэль Уокера с Мудриком с выигрышем первого.

We stand with Ukraine.



Here's how you can donate to @U24_gov_ua – a global initiative to unite people in their will to support Ukraine: https://t.co/Qo8Z1KTzG0 pic.twitter.com/63tVOKZWsZ — England (@England) March 26, 2023

Колумнист The Daily Mail Иэн Ледимен считает чудом сам факт того, что сборная Украины продолжает играть. “Просить их соответствовать своему высшему уровню будет чересчур”. “Украина продемонстрировала отдачу, дисциплину и энергию в первые 30 минут, но после двух голов Англии матч закончился”, – пишет Ледимен.

Победа Англии была бы уж слишком тривиальной, если бы не символическое измерение матча. Об этом пишет Кевин Гарсайд в издании i. “Это был и футбольный матч, и манифестация. Отборочный поединок к Евро и демонстрация единства с Украиной. Один из углов стадиона был украшен в сине-желтый цвет, тысячу переселенцев чествовали перед матчем. Это было необходимо и уместно использовать это событие для сплочения вокруг благородной цели и дальнейшей изоляции российского агрессора, одержимого империализмом девятнадцатого века. Технические детали этого матча не должны затмевать то обстоятельство, что в 1500 милях от Англии европейская нация борется за свое выживание”.

Джон Кросс в The Mirror пишет, что только из-за того, что украинцы так много пережили, за их эмоции и энергию, они всегда заслуживают похвалы. Но победа Англии далась относительно легко. После некоторого брака идей, что делать с соперником, “трем львам” на помощь пришел Бакайо Сака, который всегда найдет свой шанс. Это делает его особенным.

Кросс считает, что Англия уже после двух матчей отбора может готовиться к Евро, так как дважды выиграла у своих главных соперников. Впереди поединки с Мальтой и Северной Македонией. Джейсон Берт из The Telegraph идет дальше, и говорит, что Англию уже можно считать одним из фаворитов предстоящего турнира.

Как английские СМИ оценивали индивидуальные действия украинских футболистов? Неудивительно, что больше всего внимания досталось Михаилу Мудрику, который провел не самый удачный матч. Вышеупомянутый Джон Кросс пишет, что “Челси” должен быть обеспокоен формой и душевным состоянием украинского вингера. Сэм Дин из The Telegraph называет ситуацию с Мудриком “интересной”. “Несколько команд очень хотели его подписать, и готовы были выложить большие деньги. Они не могут все ошибаться. Должно быть, у него есть талант. Но пока его не видно, и на “Уэмбли” он сыграл слабо. Как бы сложились его первые месяцы в Англии, если бы он оказался в “Арсенале”, а не “Челси”? В “Арсенале” у него была бы специфическая роль в четкой системы с установленными паттернами игры. В “Челси”, по разным причинам, структуры пока нет. Возможно, она скоро появится. Возможно, когда Мудрик заиграет, все эти вопросы будет лишними”.

За игру на “Уэмбли” Мудрик получил от Sky Sports и The Daily Mail пять баллов из десяти. Столько же только из игроков стартового состава получил только Яремчук. ESPN включил Мудрика в тройку худших игроков матча вместе с Миколенко и Степаненко.

“Сложно критиковать за что-то украинцев, – резюмирует в The Independent Ричард Джолли. – В предыдущем матче они проиграли Англии 0:4 в четвертьфинале Евро-2020, и обстоятельства были другими. Теперь же сам выход на Евро-2024 будет достижением, и не только из-за того, что они попали в одну группу с двумя финалистами предыдущего турнира”.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine