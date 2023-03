“Англия уже может готовиться к чемпионату Европы”. Обзор британских СМИ после матча с Украиной

Украина начала отбор к чемпионату Европы с поражения. Футбольная Англии рьяно поддерживает Украину и украинцев, но когда дело доходит до самой игры, сантименты откладываются в сторону. “Сине-желтые” играли компактно и дисциплинированно больше полутайма, но после двух голов за три минуты вопрос с победителем матча был решен. Англия не давала шанса Украине вернуться в игру.

Неудивительно, что больше всех комплиментов получил вингер Букайо Сака. 21-летний игрок “Арсенала” сделал голевой пас на Кейна, а затем и сам отметился красивым мячом. “Сборная Украина чувствовала, как на нее смотрела вся страна, несколько тысяч фанов на Уэмбли, несколько миллионов в своих домах, и они мечтали о победе, которая позволила бы им немного забыть о тяготах. У Украины было желание и поддержка всех. Но у Англии был Сака”, – пишет в The Guardian Дэвид Гитнер.

Гитнер отмечает, что сборная Украины местами показывала свое умение владеть мячом, также “сине-желтые” играли жестко. Но после гола Саки победитель был предрешен. Уокер выиграл битву скоростей у Мудрика, и во втором тайме интриги как таковой не было.

Оценивая футболистов английской сборной, The Guardian подчеркивает их превосходство над своими визави. “Про Пикфорда сложно что-то сказать, поскольку у Украины не было ударов”, “Уокер был быстрее Мудрика”, “Сака наслаждался своей игрой в противостоянии с Миколенко”. “Украинские центрбеки не могли справиться с Харри Кейном”.

Sky Sports хвалебно отзывается о демонстрации солидарности с Украиной перед стартовым свистком, но признает, что на поле была односторонняя игра. “В отличие матча в Неаполе, команда Саутгейта доминировала и после перерыва”. И вновь упоминается дуэль Уокера с Мудриком с выигрышем первого.

We stand with Ukraine.



