Шевченко: Англия была гораздо лучше, но мне понравился подход нашей команды

Бывший форвард и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итог матча с командой Англии (0:2) в рамках отбора на Евро-2024.

"Я так рад, что болельщики ценят усилия игроков. Сборная Англии была гораздо лучше и качественнее, но мне понравился подход нашей команды. Мы уезжаем с гордостью. Украина показала хорошую борьбу", – приводит слова Шевченко Sky Sports.

После этого поражения сборная Украины идет на предпоследнем, 4-м месте в группе С. В следующем матче 16 июня сине-желтые будут противостоять Северной Македонии.