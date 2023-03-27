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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Англия была гораздо лучше, но мне понравился подход нашей команды

Национальная сборная Украины
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Экс-коуч сборной Украины оценил выступление сине-желтых

Шевченко: Англия была гораздо лучше, но мне понравился подход нашей команды

uaf.ua

Новина українською

Бывший форвард и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итог матча с командой Англии (0:2) в рамках отбора на Евро-2024.

"Я так рад, что болельщики ценят усилия игроков. Сборная Англии была гораздо лучше и качественнее, но мне понравился подход нашей команды. Мы уезжаем с гордостью. Украина показала хорошую борьбу", – приводит слова Шевченко Sky Sports.

После этого поражения сборная Украины идет на предпоследнем, 4-м месте в группе С. В следующем матче 16 июня сине-желтые будут противостоять Северной Македонии.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Англия
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Источник:
Sky Sports

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