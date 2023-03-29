Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. Шотландия помогает, Израиль - нет

Вместе с классическим квалификационным этапом на Евро-2024 проходит заочная борьба сборных за места в плей-офф трех Дивизионов Лиги наций. Украина претендует на место в Дивизионе В (но есть возможность попасть и в плей-офф Дивизиона А). До начала квалификационного этапа наша сборная была шестой в очереди на четыре места. Нужно, чтобы из пяти сборных, - Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Израиль и Финляндия, - минимум две вышли на Евро через классический отбор.

День принес полярные результаты, но позитив все же преобладает. Израиль и до этого был не в зоне прямого выхода на Евро-2024, занимая одно из мест в очереди, поэтому поражение от Швейцарии (0:3) общих раскладов не изменило. Косово не победило Андорру (1:1), но израильтян, кроме Швейцарии, на пять очков опережает еще и Румыния. Будет сложно.

Несомненный позитив – это победа Шотландии над Испанией (2:0). Эта сборная взяла "обязательные" три очка в матче с Кипром, а теперь прибила одного из главных конкурентов за выход из группы. И это на фоне потери очков Норвегией (1:1 с Грузией). Шотландия единолично возглавляет таблицу своей группы, что минимум до июня месяца оставляет Украину на проходном в плей-офф Дивизиона В месте.

Очередь на плей-офф Дивизиона В Лиги наций по состоянию на 23:55 28.03.2023:

Израиль; Босния и Герцеговина; Финляндия; Украина ; Исландия; Норвегия

Напомним еще раз, что проходными являются первые четыре позиции. Очередь Украины в плей-офф не зависит от результатов сборной в группе отбора. То есть, одинаково можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого итогового мест.