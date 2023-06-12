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Кочергин: Спасибо главного тренеру, что обратил на меня внимание и вызвал в сборную
Украинский хавбек - о вызове в сборную
Фото: пресс-служба УАФ
Полузащитник "Ракува" и сборной Украины Владислав Кочергин прокомментировал вызов в национальную сборную.
— Вот вызов в сборную. Скажи, где-то внутренне ждал его или ждал даже где-то раньше?
— Я всегда хочу поехать в сборную. Это большая честь представлять свою страну на международной арене. Поэтому всегда работаю над тем, чтобы попасть в сборную и спасибо главному тренеру, что обратил на меня внимание и вызвал.
— Первый вызов у тебя был еще при Петракове. Неприятные впечатления оставил тот вызов, именно по игре?
— Было сложно, здесь большая конкуренция. Гораздо сложнее, чем просто играть в клубе. Но сейчас я готов на 100% и с первого дня стараюсь показать, что понимаю требования главного тренера и готов играть в сборной.
— Ты можешь играть на разных позициях. На какой позиции на тебя рассчитывает Сергей Станиславович. Как сейчас работаешь?
— Сергей Станиславович рассчитывает, как я понимаю, мы с ним еще так не общались, но по тренировкам видно, что я готовлюсь в центре поля на атакующего полузащитника.
— Тебе комфортно на этой позиции или любишь больше смещаться на фланг?
— Я чувствую себя комфортно на всех позициях, на которых меня видит тренер.
— Как тебе стиль работы тренерского штаба Реброва?
— Мне нравится, потому что сразу чувствуешь высокий уровень тренерского штаба. С первой теории было понятно, что все относятся серьезно к каждой игре и тренировке.
— Был сложный сезон, сейчас небольшая пауза, но уже работаем в режиме двухразовых тренировок. Как тебе?
— Да, сначала отдохнул, 4 дня. Но у меня в команде знали, что я поеду в сборную, поэтому мне подготовили индивидуальную работу. Я по ней тренировался в клубе на базе, поэтому чувствую себя хорошо. Готов к тренировкам, к играм, - рассказал Кочергин.
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