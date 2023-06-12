Кочергин: Спасибо главного тренеру, что обратил на меня внимание и вызвал в сборную

Полузащитник "Ракува" и сборной Украины Владислав Кочергин прокомментировал вызов в национальную сборную.

— Вот вызов в сборную. Скажи, где-то внутренне ждал его или ждал даже где-то раньше?

— Я всегда хочу поехать в сборную. Это большая честь представлять свою страну на международной арене. Поэтому всегда работаю над тем, чтобы попасть в сборную и спасибо главному тренеру, что обратил на меня внимание и вызвал.

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— Первый вызов у тебя был еще при Петракове. Неприятные впечатления оставил тот вызов, именно по игре?

— Было сложно, здесь большая конкуренция. Гораздо сложнее, чем просто играть в клубе. Но сейчас я готов на 100% и с первого дня стараюсь показать, что понимаю требования главного тренера и готов играть в сборной.

— Ты можешь играть на разных позициях. На какой позиции на тебя рассчитывает Сергей Станиславович. Как сейчас работаешь?

— Сергей Станиславович рассчитывает, как я понимаю, мы с ним еще так не общались, но по тренировкам видно, что я готовлюсь в центре поля на атакующего полузащитника.

— Тебе комфортно на этой позиции или любишь больше смещаться на фланг?

— Я чувствую себя комфортно на всех позициях, на которых меня видит тренер.

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— Как тебе стиль работы тренерского штаба Реброва?

— Мне нравится, потому что сразу чувствуешь высокий уровень тренерского штаба. С первой теории было понятно, что все относятся серьезно к каждой игре и тренировке.

— Был сложный сезон, сейчас небольшая пауза, но уже работаем в режиме двухразовых тренировок. Как тебе?

— Да, сначала отдохнул, 4 дня. Но у меня в команде знали, что я поеду в сборную, поэтому мне подготовили индивидуальную работу. Я по ней тренировался в клубе на базе, поэтому чувствую себя хорошо. Готов к тренировкам, к играм, - рассказал Кочергин.