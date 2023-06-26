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Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Поединок состоится в сентябре
Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
В пятом туре отбора на Евро-2024 по футболу национальная сборная Украины будет принимать Англию. Поединок состоится 9 сентября.
В УАФ еще не определились, где пройдет противостояние между двумя национальными командами, сообщает Sport.ua. Поскольку из-за полномасштабной российской агрессии Украины пока не может быть хозяином, то рассматриваются варианты по проведению матча в городах Австрии, Словакии и Польши.
Организаторы склоняются к тому, что игра пройдет на "Национальном стадионе" в Варшаве, трибуны которого могут вместить 58 000 зрителей. Это бы хорошо отвечало статусу этого матча, отмечает источник в УАФ.
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