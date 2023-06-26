Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии

В пятом туре отбора на Евро-2024 по футболу национальная сборная Украины будет принимать Англию. Поединок состоится 9 сентября.

В УАФ еще не определились, где пройдет противостояние между двумя национальными командами, сообщает Sport.ua. Поскольку из-за полномасштабной российской агрессии Украины пока не может быть хозяином, то рассматриваются варианты по проведению матча в городах Австрии, Словакии и Польши.

Организаторы склоняются к тому, что игра пройдет на "Национальном стадионе" в Варшаве, трибуны которого могут вместить 58 000 зрителей. Это бы хорошо отвечало статусу этого матча, отмечает источник в УАФ.