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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии

Национальная сборная Украины
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Поединок состоится в сентябре

Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

Новина українською

В пятом туре отбора на Евро-2024 по футболу национальная сборная Украины будет принимать Англию. Поединок состоится 9 сентября.

В УАФ еще не определились, где пройдет противостояние между двумя национальными командами, сообщает Sport.ua. Поскольку из-за полномасштабной российской агрессии Украины пока не может быть хозяином, то рассматриваются варианты по проведению матча в городах Австрии, Словакии и Польши.

Организаторы склоняются к тому, что игра пройдет на "Национальном стадионе" в Варшаве, трибуны которого могут вместить 58 000 зрителей. Это бы хорошо отвечало статусу этого матча, отмечает источник в УАФ.

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В статье: Украина Англия отбор на Евро-2024
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Источник:
Sport.ua

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