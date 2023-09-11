Ребров: Италия – это топ-команда, поэтому мы ее ни разу не побеждали. Но мы должны верить в себя

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 с Италией, который состоится во вторник, 11 сентября, и начнётся в 21:45.

- Что скажете о сборной Италии? Как оцените этого соперника, учитывая приход нового тренера и их ничью с македонцами?

– Да, они сыграли вничью, я смотрел эту игру. Это был очень тяжелый поединок, учитывая состояние поля. Я видел интенсивность, видел, за счет чего итальянцы пытались выиграть. Меня удивила эта интенсивность. Я уверен, что завтра интенсивность будет не меньше, мы должны быть готовы к этому.

— Насколько сложно за достаточно небольшое время подвести футболистов к единому игровому тонусу?

— Да, нужно больше времени. Но мы не в первый раз собираемся, футболисты все понимают. Мы стараемся доносить до них, что важно сконцентрироваться на себе и модели нашей игры. По-моему, за эти пять-шесть дней футболисты очень добавили в плане командной игры.

— Насколько важна поддержка со стороны Андрея Шевченко, когда-то выступавшего в Италии?

- Андрей не только поддерживает нас, он поддерживает Украину, делает важные вещи. Он посол United24, делает большое дело для страны. Для меня большая честь увидеть его здесь. То, как он играл в Италии, пример великого украинца.

— Насколько важны выступления вашей команды для Украины в это время?

— Мы живем сейчас ради наших Вооруженных сил Украины. Все, что мы делаем – это для них. Я вижу по футболистам, что они понимают, зачем и для кого играют. Если вспомнить настроение, которое было на матче с Англией, которое передавалось с трибун, то они действительно достойно представили нашу страну.

— Чего вы ждете от соперника в завтрашнем матче?

– Я знаю, как будет играть Италия. Игроки понимают, что это очень важный матч как для Италии, так и для нас. Я всегда говорю футболистам, что они должны уважать соперника, но сосредотачиваться на своей игре. Если мы завтра ее не покажем, то будет очень тяжело. Мы понимаем, насколько важна игра для Италии, но должны думать и о нас.

— Сборная Украины еще ни разу не побеждала итальянцев. Это будет служить мотивацией или есть моральное давление на команду?

– Италия – это топ-команда, поэтому мы ее не побеждали. Очень сложно играть с такими соперниками. С Англией мы завоевали очко, но это было очень и очень сложно. Такая же игра нас ждет завтра. Мы должны верить в себя, понимать, что только своей игрой можем завоевать очки на "Сан-Сиро".

— Сборная Италии переживает не лучшие времена, учитывая результаты, травмы, смену тренера. Поможет ли вам это, возможно, психологически?

— Я надеюсь, что сейчас сборная Украины переживает очень хорошие времена. Кризис в Италии? Я смотрел все матчи Италии, в том числе на финальном этапе Лиги наций, — это очень хорошая команда. Да, они не выиграли Лигу наций, но показывают очень высокий уровень. Потому я не считаю, что они в кризисе. Это очень сильный соперник, к которому мы должны относиться очень серьезно.

- Что будет делать сборная Украины, чтобы опередить Италию в турнирной таблице?

– Во-первых, очень хорошо, что мы играем здесь. В нашей стране идет война, важно представлять ее достойно, как это было с Англией. Мы уважаем соперника. У нас есть план на завтрашнюю игру. Мы должны показать характер украинцев, сейчас борющихся за свою независимость. К сожалению, сейчас футбол не на первом плане в нашей стране. Но я считаю, что в матче с Англией мы показали характер и должны делать то же завтра.

— Как вы думаете, с Италией Роберто Манчини было бы легче играть, чем с командой Лучано Спаллетти, который провел во главе всего один матч?

– Я видел очень много матчей Спаллетти во главе "Наполи". Он выиграл чемпионат, я очень уважаю этого специалиста. Любому тренеру нужно время. Даже по первой игре я видел перемены – добавилась интенсивность, игроки понимают, что делают на поле. Для нас будет очень сложная игра, но мы должны быть готовы к этому.

— Что можете сказать украинским болельщикам, которые придут на матч?

— Мы очень благодарны каждому украинцу, кто придет на матч нас поддержать. Это поддержка не только сборной, но и всей страны. Поединок будут смотреть миллионы украинцев. Я считаю, что будет много украинцев, которые будут нас поддерживать.