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Миколенко: Не скажу, что сам очень хорошо знаю английский, поэтому не буду сильно травить Русина
Защитник сборной Украины высказался о партнере по национальной команде
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился информацией о процессе адаптации нападающего Назария Русина в национальной команде.
– За какую команду ты болел на двусторонке?
– За Назария Русина.
– Он забил или нет?
– Помню, что он слишком много не забил – и поэтому они проиграли.
– Он немного волнуется. Вы давно дружите, ты его пытаешься поддержать, это для него важный момент. Может, твое плечо ему поможет приблизиться к дебюту?
– Я надеюсь, что ему это придаст уверенность – этот второй вызов в сборную. Я уверен, что он не просто так и сможет помочь сборной – выйти на поле или на тренировках. Каждый приезжает в сборную, чтобы помочь добыть три очка.
– Он перешел в Чемпионшип. Мало времени прошло, но изменила ли его Англия?
– Не знаю, увидим. На поле не видел его, но думаю, что в быту у него новая жизнь. Что-то новое, чему-то учится – будет только расти с каждым днем.
– Тебя пока не приглашал на "Сандерленд"?
– Он приехал ко мне в гости перед сборной, поэтому надеюсь, что у меня будет какой-нибудь выходной – и мы с девушкой приедем поддержать его.
– Главное – помочь с изучением английского. Есть ли у него учитель?
– Есть учитель. Но не скажу, что сам очень хорошо знаю английский, потому не буду его сильно травить. Хочешь не хочешь – тебе нужно учить язык, потому что находишься там, нужно иметь коммуникацию с партнерами по команде, в быту, – сказал Миколенко.
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