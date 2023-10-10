  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Миколенко: Не скажу, что сам очень хорошо знаю английский, поэтому не буду сильно травить Русина
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко: Не скажу, что сам очень хорошо знаю английский, поэтому не буду сильно травить Русина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник сборной Украины высказался о партнере по национальной команде

Миколенко: Не скажу, что сам очень хорошо знаю английский, поэтому не буду сильно травить Русина

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился информацией о процессе адаптации нападающего Назария Русина в национальной команде.

– За какую команду ты болел на двусторонке?

– За Назария Русина.

– Он забил или нет?

– Помню, что он слишком много не забил – и поэтому они проиграли.

– Он немного волнуется. Вы давно дружите, ты его пытаешься поддержать, это для него важный момент. Может, твое плечо ему поможет приблизиться к дебюту?

– Я надеюсь, что ему это придаст уверенность – этот второй вызов в сборную. Я уверен, что он не просто так и сможет помочь сборной – выйти на поле или на тренировках. Каждый приезжает в сборную, чтобы помочь добыть три очка.

Читайте такжеСтало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Северной Македонией

– Он перешел в Чемпионшип. Мало времени прошло, но изменила ли его Англия?

– Не знаю, увидим. На поле не видел его, но думаю, что в быту у него новая жизнь. Что-то новое, чему-то учится – будет только расти с каждым днем.

– Тебя пока не приглашал на "Сандерленд"?

– Он приехал ко мне в гости перед сборной, поэтому надеюсь, что у меня будет какой-нибудь выходной – и мы с девушкой приедем поддержать его.

– Главное – помочь с изучением английского. Есть ли у него учитель?

– Есть учитель. Но не скажу, что сам очень хорошо знаю английский, потому не буду его сильно травить. Хочешь не хочешь – тебе нужно учить язык, потому что находишься там, нужно иметь коммуникацию с партнерами по команде, в быту, – сказал Миколенко.

По теме
yellow-arrow
Миколенко: Выйдем на поединок с македонцами уже с новой тактикой
yellow-arrow
Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия
yellow-arrow
Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Назарий Русин Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
канал УАФ на YouTube

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде