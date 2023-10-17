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Андриевский: Верю, что сборная Украины победит и Мальту, и Италию
Хавбек "Динамо" поделился своими ожиданиями
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился ожиданиями от матчей сборной Украины против Мальты и Италии в отборе на Евро-2024.
— Какие в целом впечатления от матча сборной Украины?
— Было тяжело. Но самое главное, что победили.
— Чего ожидаешь от сборной перед матчем против Мальты?
— Думаю, победим. Против Мальты, думаю, будем выглядеть значительно увереннее, чем против македонцев. И это нам поможет в матче с Италией. Верю, что победим в обоих, - рассказал Андриевский.
Матч Мальта - Украина состоится сегодня, 17 октября и начнется в 21:45 по Киеву.
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