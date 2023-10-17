Андриевский: Верю, что сборная Украины победит и Мальту, и Италию

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился ожиданиями от матчей сборной Украины против Мальты и Италии в отборе на Евро-2024.

— Какие в целом впечатления от матча сборной Украины?

— Было тяжело. Но самое главное, что победили.

— Чего ожидаешь от сборной перед матчем против Мальты?

— Думаю, победим. Против Мальты, думаю, будем выглядеть значительно увереннее, чем против македонцев. И это нам поможет в матче с Италией. Верю, что победим в обоих, - рассказал Андриевский.

Матч Мальта - Украина состоится сегодня, 17 октября и начнется в 21:45 по Киеву.