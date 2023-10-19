Бущан: Будет время подготовиться к Италии, главное, чтобы травмы обходили наших игроков

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал о важности матча квалификации Евро-2024 с Италией.

"В футболе все возможно. Будет время подготовиться к Италии, главное, чтобы травмы обходили наших игроков. Тот матч будет решающим, приложим все усилия, чтобы добиться результата.

Насколько важна поддержка болельщиков на стадионе? Игра за клуб и сборную - совершенно разные эмоции. Когда ты выходишь на стадион во время поединка национальной команды и слышишь поддержку родных болельщиков, то это придает тебе сил. Тебе хочется отдавать все ради результата", - приводит слова Бущана официальный сайт УАФ.