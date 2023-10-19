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Бущан: Будет время подготовиться к Италии, главное, чтобы травмы обходили наших игроков

Национальная сборная Украины
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Заключительный матч сине-желтых состоится через месяц

Бущан: Будет время подготовиться к Италии, главное, чтобы травмы обходили наших игроков

Фото: УАФ

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Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал о важности матча квалификации Евро-2024 с Италией.

"В футболе все возможно. Будет время подготовиться к Италии, главное, чтобы травмы обходили наших игроков. Тот матч будет решающим, приложим все усилия, чтобы добиться результата.

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Насколько важна поддержка болельщиков на стадионе? Игра за клуб и сборную - совершенно разные эмоции. Когда ты выходишь на стадион во время поединка национальной команды и слышишь поддержку родных болельщиков, то это придает тебе сил. Тебе хочется отдавать все ради результата", - приводит слова Бущана официальный сайт УАФ.

Напомним, заключительный поединок группового раунда квалификации Евро-2024 сборной Украины против Италии пройдет 20 ноября в немецком Леверкузене.

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В статье: Украина Георгий Бущан отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ

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