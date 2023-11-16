Довбик: К такому матчу, как с Италией лучше подходить с одной игры

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал предстоящий матч против Италии в отборе на Евро-2024.

- Главная игра у нас впереди. Возможно ты уже смотрел какие-то матчи с итальянцами...

- Нет, не наблюдал. Мог посмотреть матчи Лиги чемпионов, но так, чтобы за кем-то конкретно смотреть, то наши аналитики всю информацию по игрокам предоставят - будет время разобраться.

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- У тебя еще есть такой должок перед Доннарумой - ты еще должен ему забить. Были возможности, не удалось...

- Да, была хорошая возможность в первом тайме. Хорошо, что Ярмоленко добил и забили гол. Во втором тайме также были возможности, но немного подвела правая нога. Поэтому надеюсь, что в следующем матче реабилитируюсь.

- Мы готовимся к одной игре: это легче, потому что нет второй игры или труднее, потому что можно перегореть?

- К такому матчу, как с Италией лучше подходить с одной игры. Потому что видим, что когда ты играешь против Англии, а затем Италии - трудно восстановиться физически, на следующем сборе тоже было тяжело. Поэтому лучше готовиться к одной игре, чтобы быть готовыми на все 100%, - сказал Довбик.

Матч Украина - Италия состоится 20 ноября в Леверкузене и начнется в 21:45.