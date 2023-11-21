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Леоненко: Миша, перестань так картинно падать!
Виктор Леоненко оценил спорный эпизод с Мудриком
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, дал оценку эпизоду с падением Михаила Мудрика в штрафной площадке Италии в матче квалификации Евро-2024.
"Я не буду говорить, был пенальти или нет, а просто объясню, почему арбитр его не поставил. Первый момент: Чеферин в своем интервью ясно дал понять, что на Евро нас не ждут.
Второй момент: в дополнительное время арбитр редко дает пенальти. Третий момент: Миша, перестань так картинно падать!", - сказал Леоненко.
Напомним, на 90+3 минуте Михаил Мудрик упал в штрафной площадке итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте. Судья в поле не остановил игру, а арбитр VAR не рекомендовал ему смотреть повтор.
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