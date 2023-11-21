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Леоненко: Миша, перестань так картинно падать!

Национальная сборная Украины

Виктор Леоненко оценил спорный эпизод с Мудриком

Леоненко: Миша, перестань так картинно падать!

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, дал оценку эпизоду с падением Михаила Мудрика в штрафной площадке Италии в матче квалификации Евро-2024.

"Я не буду говорить, был пенальти или нет, а просто объясню, почему арбитр его не поставил. Первый момент: Чеферин в своем интервью ясно дал понять, что на Евро нас не ждут.

Второй момент: в дополнительное время арбитр редко дает пенальти. Третий момент: Миша, перестань так картинно падать!", - сказал Леоненко.

Напомним, на 90+3 минуте Михаил Мудрик упал в штрафной площадке итальянцев после контакта с Брайаном Кристанте. Судья в поле не остановил игру, а арбитр VAR не рекомендовал ему смотреть повтор.

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Украина Италия Виктор Леоненко Брайан Кристанте Михаил Мудрик отбор на Евро-2024
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1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Комментарии
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Думитреску (Новомосковск)
21.11.2023 в 16:44
Вітя, припини вдавати з себе експерта. Твої коти краще розбираються у футболі ніж ти.
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2
0
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Комментарии 10
Думитреску (Новомосковск)
21.11.2023 в 16:44
Вітя, припини вдавати з себе експерта. Твої коти краще розбираються у футболі ніж ти.
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2
0
Джим Слэйд (Харьков)
21.11.2023 в 16:36
Леон традиційно на рівному місці обсирає Мудрика, Зінченка та інших гравців, які досягли більших успіхів, аніж він сам
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2
0
avatar
djeff2015 (Запоріжжя)
21.11.2023 в 16:36
Відразу перейду до пункта 3 - Завали свою риготницю сепар етиловий.
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2
0
Romerik (YNWA)
21.11.2023 в 16:04
Раз в рік і повний довбой*б істину видає)
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0
2
aleks68
21.11.2023 в 16:25
такий же довб ...б як ти
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2
0
Romerik (YNWA)
21.11.2023 в 16:29
Я за адекватність, а не за сліпе вболівання, бо це Мудрик. Контакт був, але він підмалював так, що суддя вже не повірив. Як ванат перед шахтою. Падав як підстріляних, хоча і там мінімальний контакт був
 
0
2
Джим Слэйд (Харьков)
21.11.2023 в 16:36
Суддя повинен не вірити/не вірити, а дивитися повтор. Що там робили судді VAR - взагалі незрозуміло
 
3
1
Romerik (YNWA)
21.11.2023 в 16:54
Суддя не може дивитися сам Вар, бо так хоче. Всі питання до помічників за моніторами. Маю підозру, що вони не переглядали повтори, а просто подивилися оригінальний з матчу, де видно, як Мудрик домальовує і летить на швидкості потім, ніби його косою підрізали. Цей контакт не дотягував до такого артистичного падіння. Хоча він і був. Що і видно по інших повторах. Але і по них, він мінімальний. Таке тупо не ставиться в таких матчах. Потрібен жорсткіший фол і менше артестичності
 
0
2
kukarekin (Одесса)
21.11.2023 в 15:55
Контакт был, но падал Миша чрезмерно. Был не был 50 на 50. Но если в наши ворота назначили бы.
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0
3
Romerik (YNWA)
21.11.2023 в 17:02
Абсолютно такої ж думки, але більшість - сліпі фанатики з фольгою на голові, в яких УЄФА з італійцями і суддею в одній бані бухали
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0
2

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