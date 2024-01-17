Глывинский: Реброву удается оптимально использовать тех игроков, которые есть в его распоряжении

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский поделился своими впечатлениями от наставника национальной команды Сергея Реброва.

"Он производит впечатление человека очень сконцентрированного и большого профессионала. Это - тренер современной формации и современных подходов. Сергей всегда серьезный и редко улыбается. Много работает с футболистами и уделяет много времени тактическим моментам, постоянно работая со своими ассистентами.

Во время тренировок Ребров руководит процессом, постоянно в движении, подсказывает игрокам и требует выполнения того, что запланировано. Соответственно и игра при Реброве изменилась. Ему, как мне кажется, удается оптимально использовать тех игроков, которые есть в его распоряжении, и вносить коррективы, если это нужно.

Очень надеюсь, что все будут в порядке, мы таки преодолеем плей-офф и поедем в Германию", - сказал Гливинский.