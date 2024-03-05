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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: В сборной Украины удивлены опубликованным Минмолодьспорта списком игроков

Национальная сборная Украины
Обновлено

Официальных новостей от УАФ по этому поводу пока не поступало

Источник: В сборной Украины удивлены опубликованным Минмолодьспорта списком игроков

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

В национальной сборной Украины удивлены опубликованным Минмолодьспорта списком игроков, которые отправятся на матч плей-офф Евро в Боснию и Герцеговину.

Как сообщает журналист Дмитрий Ильченко, ссылаясь на представителя штаба сборной Украины, который пожелал остаться неназванным, по многим позициям он не отвечает действительности.

Например, находящийся в резервном перечне полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и динамовец Виталий Буяльский на сегодняшний день травмированы. При этом характер повреждений обоих игроков полностью исключает участие футболистов в мартовских поединках сборной Украины.

Также отмечается, что список от УАФ будет обнародован через неделю.

Также отметим, что приказ датирован 27 февраля и подписан заместителям министра Виталием Лавровым.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.03.2024 в 00:31
О, так цей склад збірної визначило міністерство?! Ну це неподобство має бути винесено для розгляду УЕФА, щоб жорстоко покарати втручання узеленської влади у справи незалежної організації футбольних союзів.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.03.2024 в 00:31
О, так цей склад збірної визначило міністерство?! Ну це неподобство має бути винесено для розгляду УЕФА, щоб жорстоко покарати втручання узеленської влади у справи незалежної організації футбольних союзів.
Ответить
0
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