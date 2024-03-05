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Источник: В сборной Украины удивлены опубликованным Минмолодьспорта списком игроков
Официальных новостей от УАФ по этому поводу пока не поступало
УАФ/Павло Кубанов
В национальной сборной Украины удивлены
Как сообщает журналист Дмитрий Ильченко, ссылаясь на представителя штаба сборной Украины, который пожелал остаться неназванным, по многим позициям он не отвечает действительности.
Например, находящийся в резервном перечне полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и динамовец Виталий Буяльский на сегодняшний день травмированы. При этом характер повреждений обоих игроков полностью исключает участие футболистов в мартовских поединках сборной Украины.
Также отмечается, что список от УАФ будет обнародован через неделю.
Также отметим, что приказ датирован 27 февраля и подписан заместителям министра Виталием Лавровым.
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