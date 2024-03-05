Источник: В сборной Украины удивлены опубликованным Минмолодьспорта списком игроков

В национальной сборной Украины удивлены опубликованным Минмолодьспорта списком игроков , которые отправятся на матч плей-офф Евро в Боснию и Герцеговину.

Как сообщает журналист Дмитрий Ильченко, ссылаясь на представителя штаба сборной Украины, который пожелал остаться неназванным, по многим позициям он не отвечает действительности.

Например, находящийся в резервном перечне полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и динамовец Виталий Буяльский на сегодняшний день травмированы. При этом характер повреждений обоих игроков полностью исключает участие футболистов в мартовских поединках сборной Украины.

Также отмечается, что список от УАФ будет обнародован через неделю.

Также отметим, что приказ датирован 27 февраля и подписан заместителям министра Виталием Лавровым.