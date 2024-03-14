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Национальная сборная Украины

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Бущан: Это наша мотивация – проявлять себя и выходить на Евро

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины отправилась на сбор в Испанию

Бущан: Это наша мотивация – проявлять себя и выходить на Евро

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта.

– Один из ведущих игроков Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич давал интервью и сказал, что у них просто запредельная мотивация. Какой ответ ответят игроки сборной Украины на такой настрой?

– У нас есть шанс выйти на Евро. Это наша мотивация – проявлять себя и выходить на Евро, чтобы еще раз напомнить всему миру, что Украина едина и хочет побеждать.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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