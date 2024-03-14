Бущан: Это наша мотивация – проявлять себя и выходить на Евро

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта.

– Один из ведущих игроков Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич давал интервью и сказал, что у них просто запредельная мотивация. Какой ответ ответят игроки сборной Украины на такой настрой?

– У нас есть шанс выйти на Евро. Это наша мотивация – проявлять себя и выходить на Евро, чтобы еще раз напомнить всему миру, что Украина едина и хочет побеждать.