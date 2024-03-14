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Бущан: Это наша мотивация – проявлять себя и выходить на Евро
Сборная Украины отправилась на сбор в Испанию
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Голкипер
– Один из ведущих игроков Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич давал интервью и сказал, что у них просто запредельная мотивация. Какой ответ ответят игроки сборной Украины на такой настрой?
– У нас есть шанс выйти на Евро. Это наша мотивация – проявлять себя и выходить на Евро, чтобы еще раз напомнить всему миру, что Украина едина и хочет побеждать.
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