Ребров: Если Мудрик забивает с позиции "десятки", наверное, он полезнее именно там

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру вингера "Челси" Михаила Мудрика.

– В последних матчах "Челси" Почеттино несколько экспериментирует с ролью Михаила Мудрика. Михаил начинает атаковать с глубины, так сказать, на позиции "десятки". Можем ли мы увидеть такие же эксперименты в матчах сборной?

– Если он имеет больше времени в игре и забивает с этой позиции, наверное, он приносит пользу именно там. На его позиции очень большая конкуренция. Я надеюсь, что он приезжает в сборную в хорошем настроении, – сказал Ребров в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).