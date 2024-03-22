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Милошевич: Украина - серьезная команда, и мы полностью нейтрализовали ее на 80 минут
Тренер сборной Боснии и Герцеговины доволен игрой, но не результатом
Фото: Reprezentacija.ba/Автор - Damir Hajdarbašić
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич не считает нужным винить кого-то, кроме себя, в поражении в
“Мы провели хорошие 80-85 минут, не думаю, что это реалистично – ожидать чего-то большего. Мне жаль ребят, неприятно так пропустить два гола, когда ведешь в счете. Оставалось десять минут, а мы пропустили два гола после контратак. Мы потеряли компактность на поле, во многом из-за травм двух ведущих игроков, в частности Ахмедходжича".
“Мне некого не в чем обвинить. Не думаю, что кто-то среди журналистов или на стадион тоже скажет что-то против игроков. Мы играли с серьезной командой, и полностью нейтрализовали ее на 80-85 минут. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Единственная вина и ответственность за результат лежит на тренерском штабе. Этих игроков не в чем обвинить”.
“В целом, мы сыграли хорошо, что очень сложно против такой серьезной команды. У Украины сегодня не было моментов. Это значит, что ребята выполнили на 100% план на игру. Лучше нельзя было сыграть. Мы показали против серьезной команды на что мы способны. Это был матч уровня чемпионата Европы”, – сказал Милошевич BHRT.
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