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Милошевич: Украина - серьезная команда, и мы полностью нейтрализовали ее на 80 минут

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тренер сборной Боснии и Герцеговины доволен игрой, но не результатом

Милошевич: Украина - серьезная команда, и мы полностью нейтрализовали ее на 80 минут

Фото: Reprezentacija.ba/Автор - Damir Hajdarbašić

Новина українською

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич не считает нужным винить кого-то, кроме себя, в поражении в матче с Украиной (1:2).

“Мы провели хорошие 80-85 минут, не думаю, что это реалистично – ожидать чего-то большего. Мне жаль ребят, неприятно так пропустить два гола, когда ведешь в счете. Оставалось десять минут, а мы пропустили два гола после контратак. Мы потеряли компактность на поле, во многом из-за травм двух ведущих игроков, в частности Ахмедходжича".

“Мне некого не в чем обвинить. Не думаю, что кто-то среди журналистов или на стадион тоже скажет что-то против игроков. Мы играли с серьезной командой, и полностью нейтрализовали ее на 80-85 минут. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Единственная вина и ответственность за результат лежит на тренерском штабе. Этих игроков не в чем обвинить”.

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“В целом, мы сыграли хорошо, что очень сложно против такой серьезной команды. У Украины сегодня не было моментов. Это значит, что ребята выполнили на 100% план на игру. Лучше нельзя было сыграть. Мы показали против серьезной команды на что мы способны. Это был матч уровня чемпионата Европы”, – сказал Милошевич BHRT.

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Источник:
oslobodjenje.ba
Опубликовал: Александр Сапожников
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