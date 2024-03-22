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Шевченко: Сборная Украины показала характер и боролась до последней минуты

Национальная сборная Украины

Впереди матч с Исландией

Шевченко: Сборная Украины показала характер и боролась до последней минуты

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

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Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал волевую победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуфинальном матче плей-офф отбора Евро-2024.

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"Поздравляю сборную Украины с очень важной победой! Команда показала характер и боролась до последней минуты - молодцы! Впереди решающий поединок во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Финал плей-офф за выход на Чемпионат Европы-2024 между Украиной и Исландией состоится во Вроцлаве во вторник, 26 марта. Игра начнется в 21:45.

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Андрей Шевченко Украина Босния и Герцеговина УАФ
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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