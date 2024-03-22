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"В сборной есть мужики и хороший тренер". Сабо оценил победу Украины над БиГ
Впереди - решающий матч с Исландией
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими мыслями касательно победы сине-желтых над Боснией и Герцеговиной (2:1).
- Попереживали, когда наши пропустили, но я даже не думал, что они так быстро отыграются и забьют два мяча за несколько минут. Это говорит о том, что в команде есть мужики и хороший тренер. Не знаю, как сыграют матч с исландцами, но в этой игре они молодцы. До матча я говорил, что нам нужно хотя бы первый тайм продержаться, потому что на два тайме боснийцев не хватит. Они просто не успеют восстановиться после матчей своих клубов.
После забитого мяча у них уже не было сил. Сергей Ребров сделал замены и сборная получила результат. Яремчук и забил, и отдал результативную передачу. У сборной БиГ не хватило сил - они легли на футбольном поле. Тоже был в таком состоянии, как футболист, и как тренер. Плюс, сыграло роль везение. Два мяча в концовке игры - нашим повезло. Известный английский тренер Бобби Робсон говорил недаром: "Мало быть хорошим тренером, нужно еще и везение. Без него ты ничего не выиграешь". Великий Лобановский - было у него везение? Конечно.
- Мудрику пока не везет.
- Да, он мог третий мяч забивать. Здорово разыграли, убрали вратаря, но Мудрик попал в защитника, который уже падал.
- Первый тайм был тяжелым для нашей сборной...
- Мы не могли ничего создать - ни одного удара. У соперника было два момента. Мы не атаковали. Даже когда выбегал Мудрик, то была страховка. Во втором тайме они уже не успевали подстраховывать.
- Выход Лунина в старте не стал неожиданностью?
- Андрей играет в основном составе одного из лучших клубов мира. Имеет стабильную игровую практику, находится в хорошем тонусе. Его заменить в "Реале" некому. Ребров сделал правильный выбор. Хотя у нас и другие прекрасные вратари: и Трубин, и Бущан.
- Как оцените дебют Бражко?
- Владимир - хороший футболист. В ближайшее время его кто-то купит. У него есть хороший пас: короткий, средний и длинный, хороший удар, видение поля и смелость. Поэтому Ребров его и поставил.
- Чего ждать от сборной Исландии?
- Сборная Украины порадовала нас во время такой страшной войны в матче с боснийцами. У наших тренера и футболистов есть характер. Будем надеяться, что наши ребята будут в хорошей физической форме. Не думаю, что из Исландии прилетит много болельщиков, поэтому стадион будет болеть за нас.
Кого поставит Ребров - это вопрос. Сменит ли он Зинченко Малиновским, потому что Александр устал. Будут ли играть Мудрик и Яремчук, или сыграет в три центральных защитника и два латераля. Исландцы сядут и будут играть на контратаках. Центральным защитникам нужно быть очень внимательными, - рассказал Сабо.
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