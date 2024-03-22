Вирт: Думал, что гораздо легче будет складываться игра против Боснии

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт поделился мнением о победе национальной команды над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуфинальном матче плей-офф за выход на Евро-2024.

- Ваши впечатления от вчерашнего матча?

- От игры или результата? От результата – конечно, очень положительные. Команда сделала то, что должна была сделать. Самое главное – команда вышла в финал, где будут играть против Исландии. Я говорил и до матча, что в этом матче самое главное – результат. Они его добыли, поэтому поздравляю всю сборную Украины с этим.

Относительно игры – конечно, были большие трудности на протяжении всего матча. Лишь к концу смогли создать два момента, которые переросли в желаемые голы. Надо отметить сборную Боснии, которая очень организованно и дисциплинированно играла весь матч, была очень агрессивной и почти ничего не дала создать сборной Украины. А сама, в принципе, и забила гол, и еще имела полумоменты. Рад тому, что сборная проявила характер и выжала из такого матча хороший результат.

- Чего, по вашему мнению, не хватало нашей команде для более убедительной победы?

- Отсутствие права на ошибку где-то не давало сыграть в такой футбол, в который могут. Где-то был страх ошибиться, и не удавались атакующие действия футболистам. Было много брака, не могли выйти из-под давления сборной Боснии. Контроль мяча был, но без остроты. Это, в принципе, не очень хорошо для сборной, потому что нужно атаковать, нужно забивать, а у нас не было ни одного момента до забитого гола. Наверное, это давление результата сказывалось.

- Какие у вас ожидания от матча с Исландией, возможно, прогноз?

- Прогнозы – честно говоря, думал, что гораздо легче будет складываться игра против Боснии, поэтому давал уверенную победу. Оказалось, что не все так просто, как кажется. Исландия победила Израиль, где Израиль был фаворитом.

Где-то такой же футбол будет, потому что мы знаем, что в Исландии более атлетический футбол, более агрессивный. Надо быть готовым, что где-то матч по тому же руслу пойдет, что и в Боснии. Сборной Украины нужно пожелать удачи, которая была на нашей стороне вчера.

Я думаю, что без везения вчера мы не смогли бы ничего добыть. Все-таки везение было, и со сборной Исландии тоже его надо иметь. И все же качественнее проводить атаки: контроль мяча – это хорошо, но без голевых моментов трудно рассчитывать на положительный результат, - сказал Вирт.