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Шевченко: С нетерпением и большой надеждой ждем Евро-2024
Украина сыграет в одной группе с Бельгией, Словакией и Румынией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выход национальной сборной Украины на чемпионат Европы 2024.
"Украина борется за право играть на Евро! Я искренне поздравляю игроков и тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым с этой победой.
Теперь с нетерпением и большой надеждой ждем старт чемпионата в Германии. Четвертый Евро Украины!", - написал Шевченко в своем Facebook.
Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.
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