Шевченко: С нетерпением и большой надеждой ждем Евро-2024

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выход национальной сборной Украины на чемпионат Европы 2024.

"Украина борется за право играть на Евро! Я искренне поздравляю игроков и тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым с этой победой.

Теперь с нетерпением и большой надеждой ждем старт чемпионата в Германии. Четвертый Евро Украины!", - написал Шевченко в своем Facebook.