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Национальная сборная Украины

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Шевченко: С нетерпением и большой надеждой ждем Евро-2024

Национальная сборная Украины

Украина сыграет в одной группе с Бельгией, Словакией и Румынией

Шевченко: С нетерпением и большой надеждой ждем Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выход национальной сборной Украины на чемпионат Европы 2024.

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"Украина борется за право играть на Евро! Я искренне поздравляю игроков и тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым с этой победой.

Теперь с нетерпением и большой надеждой ждем старт чемпионата в Германии. Четвертый Евро Украины!", - написал Шевченко в своем Facebook.

Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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