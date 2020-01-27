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Успехи Лунина и Неймара, проигрыш Юве и "+1" для Клоппа. Главные новости за 26 января. Аудио

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Успехи Лунина и Неймара, проигрыш Юве и "+1" для Клоппа. Главные новости за 26 января. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеУдачный матч Лунина, конфуз Ливерпуля, поражение Ювентуса. Главные новости за 26 января

Успехи Лунина и Неймара, проигрыш Ювентуса и плюс один ненужный матч для Ливерпуля. Но это еще не все: "Реал" обогнал "Барселону", спарринги украинских команд и невероятные качели на Апеннинах (не только для "бьянконери"). Жми Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Ювентус (Турин) Неймар Ливерпуль главные новости Андрей Лунин
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