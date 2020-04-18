Бойко - о финале Лиги Европы: Тяжелое воспоминание, такой шанс дается раз в жизни

Бывший вратарь "Днепра", а теперь голкипер "Динамо" Киев Денис Бойко вспомнил финал Лиги Европы 2014/15.

- Почему "Днепр" дошел до финала ЛЕ – это коллектив. Это скажут 99% футболистов, которые играли в том составе. Коллектив был суперский, повлиял на тот ход событий, который произошел. Только благодаря этому мы дошли до финала.

На нашем пути было много нефутбольных моментов, которые многим не позволили бы сконцентрироваться на игре и задаче. Мы не ставили изначально задачу выхода в финал. Случайностей не бывает, везет сильнейшему, но незасчитанный гол "Карабаха" с "Интером" повлиял на то, что мы вышли из группы и прошли такой путь.

Мы играли от стадии к стадии. Мы не рассчитывали, что дойдем до финала в 1/16-й или в 1/8-й. Уже в полуфинале какая-то мыслишка у каждого непроизвольно закралась, что хотелось бы попасть в финал. Так и произошло. Но нам не хватило маленького шажочка для завоевания титула.

Обидно, до сих пор не могу не расстраиваться, тяжелое воспоминание, такой шанс дается раз в жизни, – сказал Бойко.