Из-за карантина внесены изменения в мероприятия памяти Валерия Лобановского

Завтра, 13 мая, исполнится 18 лет со дня трагической смерти легендарного игрока и тренера Валерия Лобановского.

Ежегодно в этот день сторонники его таланта собирались вместе, чтобы почтить память великого динамовца. Традиционно к могиле Валерия Лобановского на Байковом кладбище и к памятнику Мэтру возле стадиона "Динамо" приходили родные и близкие Валерия Васильевича, друзья и коллеги, футболисты клуба разных поколений, поклонники выдающегося наставника.

В этом году пандемия COVID-19 повлияла на многие аспекты общественной и футбольной жизни, приостановив все массовые мероприятия. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в Украине и, в частности, рост числа инфицированных коронавирусом в Киеве, а также соблюдая постановления государственной власти и правил карантина, ФК "Динамо" Киев вынужден отказаться от проведения традиционного митинга памяти Валерия Лобановского в обычном формате, чтобы избежать массового скопления людей и не подвергать их риску заражения.

В то же время в клубе отмечают, что 13 мая все желающие могут положить цветы к памятнику Валерию Лобановскому в индивидуальном порядке или небольшими группами.