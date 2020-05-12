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Из-за карантина внесены изменения в мероприятия памяти Валерия Лобановского

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Традиционного митинга памяти не будет

Из-за карантина внесены изменения в мероприятия памяти Валерия Лобановского
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Завтра, 13 мая, исполнится 18 лет со дня трагической смерти легендарного игрока и тренера Валерия Лобановского.

Ежегодно в этот день сторонники его таланта собирались вместе, чтобы почтить память великого динамовца. Традиционно к могиле Валерия Лобановского на Байковом кладбище и к памятнику Мэтру возле стадиона "Динамо" приходили родные и близкие Валерия Васильевича, друзья и коллеги, футболисты клуба разных поколений, поклонники выдающегося наставника.

В этом году пандемия COVID-19 повлияла на многие аспекты общественной и футбольной жизни, приостановив все массовые мероприятия. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в Украине и, в частности, рост числа инфицированных коронавирусом в Киеве, а также соблюдая постановления государственной власти и правил карантина, ФК "Динамо" Киев вынужден отказаться от проведения традиционного митинга памяти Валерия Лобановского в обычном формате, чтобы избежать массового скопления людей и не подвергать их риску заражения.

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В то же время в клубе отмечают, что 13 мая все желающие могут положить цветы к памятнику Валерию Лобановскому в индивидуальном порядке или небольшими группами.

Светлая память о Мэтре живет в наших сердцах всегда, независимо от внешних обстоятельств.

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В статье: Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо

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