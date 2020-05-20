Невыдуманные истории. Как Курского и Воронежского в Херсоне за чужих приняли

В насыщенной биографии любого человека, жизнь которого многие годы была связана с футболом - будь то игрок, тренер, начальник команды, администратор или врач, было немало забавных историй. Некоторые врезаются в память надолго, каждый раз при упоминании вызывая смех или улыбку.

Один из гвардейцев украинского футбола Леонид Гайдаржи, в прошлом защитник одесских "Черноморца" и СКА, херсонского "Кристалла", симферопопольской "Таврии", черниговской "Десны" и запорожского "Металлурга", который сегодня - 20 мая - отмечает день рождения, повидал на своем веку всякое. О многом курьезном, что сопровождало его на протяжении карьеры, он всегда готов охотно поделиться.

Одна из баек связана с периодом выступлений в Херсоне, где наш герой провел ни много ни мало шесть с половиной сезонов!

- В 1983 году по регламенту чемпионата СССР среди команд второй лиги в шестой, украинской зоне, было предусмотрено, что в стартовый состав на игру должен был обязательно включен футболист не старше 18 лет, - рассказывает Леонид Гайдаржи. - Аналогичного возраста игрок имел право выходить и на замену. Именно о случае с участием такового и пойдет речь. Помнится, шел второй тайм в поединке "Кристалла" с ивано-франковским "Прикарпатьем", как диктор по стадиону объявляет: "На 70-й минуте вместо Евгения Курского на замену вышел Сергей Воронежский". После этого объявления с трибуны послышался голос одного из зрителей, на которого я успел бросить беглый взгляд с кромки поля. Привставший со своего места подвыпивший болельщик, держа в одной руке бутылку пива, а в другой тараньку, недовольно выкрикнул на весь стадион: "Когда уже, бл...ь, у нас в команде будут играть херсонские ребята, а то только Курские да Воронежские?!". После этого трибуны разразились громким смехом, на мгновенье забыв о перипетиях игры.

Кому в тот момент было не до смеха, так это Курскому и Воронежскому. Ведь оба являются воспитанниками... херсонского футбола.