Жребий еврокубков, поражение Металлиста 1925, стабильность Реала. Главные новости за 10 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 10 июля

Состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов

В четвертьфинале победители пары "Реал" - "Манчестер Сити" сыграет с победителем пары "Ювентус" - "Лион". Пара "Барселона" - "Наполи" определит соперника для победителя пары "Бавария" - "Челси". Эти две ветви сформируют первую пару полуфиналистов. В то же время "Лейпциг" встретится с "Атлетико", а "Аталанта" будет противостоять ПСЖ, победители этих матчей сыграют во втором полуфинале Лиги Чемпионов.

Конечно, чтобы сыграть в четвертьфинале, "Шахтеру" для начала нужно обыграть "Вольфсбург" во втором матче. УЕФА утвердил время и место ответного поединка - это будет 5 августа, 19:55, Киев, НСК "Олимпийский". Если горняки защитят свое преимущество (в первом матче они выиграли 2:1), то встретятся с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель". Если и четвертьфинал будет преодолен, то в полуфинале "Шахтер" будет ждать победитель четвертьфинала, за который будут бороться пары "Интер" - "Хетафе" и "Рейнджерс" - "Байер".

В рамках 23-го тура Первой лиги состоялось два матча. "Минай" принимал "Металлист 1925", который после возобновления сезона одержал три победы подряд. Однако на этот раз харьковчане уступили. Закарпатцы победили благодаря единственному голу от Петра Стасюка. Три полученных очка позволили "Минаю" подняться на второе место в турнирной таблице, опередив как раз "Металлист 1925" по дополнительным показателям. Еще в одном матче "Авангард" сыграл вничью 3:3 с "Балканами".

В последнем матче 35-го тура испанской Ла Лиги сливочные принимали "Алавес", который рискует вылететь из высшего дивизиона. Как и в двух предыдущих встречах, решающую роль сыграл пенальти. Только на этот раз "Реал" забил в начале игры, и отметился не Рамос, который пропускал игру из-за дисквалификации, а Бензема. В начале второго тайма Асенсио закрепил преимущество мадридцев, которые за три тура до финиша чемпионата опережают "Барселону" на четыре очка.

Ранее представитель КДК УАФ заявил, что львовский клуб сможет на следующий сезон заявиться во второй по рангу дивизион. Однако, как сообщает источник UA-Футбол в Ассоциации, такой вывод поспешен. Дело в том, что в соответствии с решением КДК "Карпаты" были лишены профессионального статуса, поэтому согласно регламенту они должны начинать свой путь сначала - от аматоров. Кроме того клуб не сможет получить аттестат, а не погасив 5 млн долларов долгов. Единственный способ оказаться в Первой лиге - убедить принять такое решение Исполком УАФ.

Бундеслига определилась с графиком

Новый чемпионат Германии стартует 18 сентября. В этот раз в Бундеслиге не будет традиционной полтора месячной паузы зимой. Последние матчи в 2020 году сыграют 21-го декабря, а уже 2-го января состоится следующий тур. Финал Кубка Германии запланирован на 13 мая, тогда как чемпионат планируют завершить 22 мая.