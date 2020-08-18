Как Виктор Прокопенко не заплатил миллион за украинского грека из сборной Молдовы

В футбольном мире давно сложилось, что пытающиеся найти более выгодный или удобный вариант продолжения карьеры игроки трудоустраиваются в соседних городах. Так было, есть и будет всегда, и это стало привычным явлением. Футболисты из Одессы в разные годы предпочитали играть в расположенных в комфортной близости Николаеве, Херсоне, молдавских Тирасполе и Кишиневе.

СТИМУЛ ДЛЯ ОДЕССИТА И ПРИМЕР ДЛЯ БЕРЛУСКОНИ

Самым близким по расстоянию был Тирасполь, расположенный всего в каких-то 100 километрах от Южной Пальмиры. Был период, когда в первой половине 70-х в этом городе выступала переведенная из Одессы армейская команда, а позже в составе уже "настоящих" тираспольских коллективов то и дело появлялись одесситы. Настоящая мода на футболистов из "Черноморца" и СКА в Тирасполе достигла пика в сезоне-1991, когда местный "Тилигул" выступал в первой лиге чемпионата СССР. В тот год президент одноименной фирмы по выпуску спортивной одежды Григорий Корзун не скупился на деньги, приглашая в свою команду известных и опытных футболистов. Среди почти двух с половиной десятков исполнителей 9 раньше играли в Одессе - Анатолий Чистов, Владимир Сафроненко, Сергей Зирченко, Сергей Процюк, Сергей Гусев, Юрий Кулиш, Василий Мокан, Борис Тропанец и Игорь Райчев. Большая их часть была в Тирасполе на ключевых ролях, а Гусев даже стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 25 мячей! Кстати, проявить такую результативность ему помог хороший стимул - обещанный Корзуном новенький автомобиль "Жигули". Что и говорить, в ту пору это было щедрым подарком. Кто знает, возможно именно тот случай стал примером для подражания бывшему премьер-министру Италии и владельцу "Милана" Сильвио Берлускони, который пообещал подарить Андрею Шевченко яхту за 25 голов за сезон в Серии А.

УРОЖЕНЕЦ НИКОЛАЕВА В СБОРНОЙ МОЛДОВЫ

"Одесская бригада" в "Тилигуле" сделала все, чтобы по итогам сезона-1991 команда завоевала право играть в высшей лиге чемпионата СССР. Вот только дебют Тирасполя в элите, увы, не состоялся. По известной всем причине - из-за распада Советского Союза. Григорий Корзун, вложивший огромные деньги для попадания в класс сильнейших, испытал сильное разочарование. Оно и понятно: вместо ожидаемого соперничества с такими футбольными монстрами, как киевское "Динамо", московские "Спартак", ЦСКА, "Торпедо" и "Динамо", одесский "Черноморец", днепропетровский "Днепр", донецкий "Шахтер" и другими серьезными коллективами, "Тилигулу" предстояло встречаться в чемпионате Молдовы с футболистами из городков Комрат, Ниспорены, Фалешты…

Понятное дело, что играть на столь низком уровне мало кто из звездного состава 1991 года хотел, поэтому команду покинула большая группа исполнителей. Но свыкшийся с политической реальностью Корзун рук не опустил, продолжая держать марку - как в бизнесе, так и в футболе. Чтобы "Тилигул" был лучшим в Молдове, его владельцу в дальнейшем приходилось комплектовать состав теми футболистами, которые доставались ему с меньшими затратами или же бесплатно. Были среди них и талантливые ребята. Как из Молдовы, так и других стран СНГ.

Один из них, уроженец Николаева Владимир Коссе получил приглашение из "Тилигула" еще до того, как союзный футбол приказал долго жить. Став игроком тираспольской команды, 24-летнему нападающему ничего другого не оставалось, как демонстрировать свое высокое мастерство на футбольных полях Молдовы. И надо сказать, что он в этом преуспел, забивая мячи с завидной регулярностью. Для того, чтобы болельщики стали ходить "на Коссе", много времени новичку не понадобилось.

Наличие в "Тилигуле" высокорослого забивного форварда не осталось без внимания тренеров сборной Молдовы. Оформив соответствующие документы, дающие право играть за национальную команду этой страны, Владимир Коссе даже вошел в историю как автор ее первого гола в официальных матчах.

МИЛЛИОН ЗА КОССЕ

Забивая едва ли не в каждой игре за "Тилигул" по одному, два, а то и три-четыре мяча, форвард вскоре оказался на карандаше селекционеров из клубов разных стран. Его фамилия фигурировала и в списке желаемых приобретений одесского "Черноморца", который в конце 1992-го вынужден был расстаться с перебравшимися в московский "Спартак" Юрием Никифоровым и Ильей Цымбаларем.

- После того, как одесская команда осталась без своих лидеров, за которых "Черноморец" получил то ли 150 тысяч долларов, то ли 300 тысяч (уже точно не помню), в Тирасполь на какой-то из матчей приехали главный тренер "Черноморца" Виктор Прокопенко и его помощник Семен Альтман, - вспоминает тогдашний начальник команды "Тилигул" Юрий Хлызов. - После игры оба поехали в имение Григория Корзуна в расположенное неподалеку село Терновку. Прокопенко сказал ему: "Григорий Викторович, у нас к тебе есть серьезный разговор по поводу Коссе. Если он у нас "обкатается", то заложим и твой интерес в случае дальнейшей продажи". На что Корзун ответил: "Миллион долларов - и будем разговаривать!". Соблюдая спокойствие, Прокопенко сказал: "Гриша, ты подумай вначале о затребованной сумме. Мы двоих классных исполнителей за такие деньги в "Спартак" не продали, а ты за одного хочешь!". Но президент тираспольского клуба был непреклонен. Мол, это перспективный молодой игрок: миллион - и все! Затем немного пообщавшись с хозяином о футбольных делах и житье-бытье, гости стали собираться в дорогу. Когда Корзун их провожал к выходу, Виктор Прокопенко решил еще раз поинтересоваться темой Коссе: "Ну что, Григорий Викторович, ты подумал насчет нашего предложения?". А тот в ответ: "Нет, я сказал миллион - значит миллион!". Прокопенко посмотрел на Корзуна пристальным взглядом и произнес фразу в чисто одесском стиле: "Гриша, будешь в Одессе - сходи на "Привоз". Узнай цены - и тогда мы вернемся к этому разговору".

Удалось ли Корзуну после той встречи побывать на "Привозе" или нет, точно не известно. Но то, что имеющий греческие корни Владимир Коссе так и не оказался в расположенной в 130 километрах от его родного Николаева Одессе, это факт. Как и не оказался в одном из грандов Греции - пирейском "Олимпиакосе", где его также очень хотели видеть. Как этнического грека. Тем более, что примеров переезда в Элладу талантливых футболистов с греческими корнями еще во времена существования СССР было достаточно. Стоит вспомнить хотя бы двоих из них - Василиса Хадзипанагиса из ташкентского "Пахтакора" и Евстафия Пехлеваниди из алма-атинского "Кайрата".

Впрочем, вернемся к Коссе. Проведя в Тирасполе в общей сложности восемь лет, в конце которых даже пришлось поработать играющим главным тренером, Коссе перебрался в Украину. Поиграв в "Николаеве" и попробовав силы в высшей лиге - в кировоградской "Звезде" и симферопольской "Таврии", он еще успел "попылить" в Казахстане и поработать тренером во… Вьетнаме.

Кто знает, как повернулась бы судьба результативного форварда, первым в чемпионате Молдовы забившим более 100 мячей, если бы не "миллион Корзуна".