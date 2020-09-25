Скорость, которая выиграла Золотой мяч: Игорю Беланову – 60

Игорь Иванович Беланов родился 25 сентября 1960 года в Одессе. Беланов – советский и украинский форвард, был признан лучшим футболистом Европы в 1986 году, заслуженным мастером спорта СССР международного класса (1986). Обладал мощным ударом с обеих ног, невероятной спринтерской скоростью.

Начинал карьеру в одесских "СКА" и "Черноморце", затем перешел в киевское "Динамо", где стал чемпионом СССР, обладателем Кубка, Суперкубка страны и Кубка обладателей Кубков УЕФА. После этапа в столичном клубе попробовал свои силы в Германии – в "Боруссии М" и "Айнтрахте" (Брауншвейг). Повесил бутсы на гвоздь уже в Украине, вернувшись в "Черноморец", а затем доиграв в "Металлурге" (Мариуполь).

Также отметим, что сегодня День рождения отмечают функционер "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, бывший футболист "Динамо" и "Арсенала" Сергей Мизин и экс-наставник "Днепра" Хуанде Рамос.