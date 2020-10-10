Победа молодежки, новый вратарь в сборной, серия Металла. Главные новости за 9 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 9 октября

Команда Руслана Ротаня сыграла седьмой поединок в рамках квалификации на молодежный Евро. Результат встречи определил единственный гол, который украинцы забили на 80-й минуте с пенальти - отличился Булеца. Сейчас в Украины десять очков, у Румынии, которая идет второй, на шесть больше, но сине-желтые сыграли на игру меньше. До завершения квалификации команда Ротаня сыграет еще три игры.

В национальной команде будет еще один новичок - главный тренер вызвал в расположение сборной голкипера "Ворсклы" Дмитрия Ризныка. Тот в пятницу защищал ворота молодежки в матче против Румынии, после чего поехал в расположение главной команды. Таким образом, голкиперский состав сборной следующий - Бущан, Никита Шевченко и Ризнык. Между тем, Андрей Лунин сдал третий тест на COVID-19 и он снова показал отрицательный результат. Впрочем, голкипер уже вернулся в Испанию и приступил к тренировкам с мадридским "Реалом".

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время проведения матчей седьмого, восьмого и девятого туров. Интересно, что в седьмом туре "Динамо" и "Шахтер" снова сыграют в одно и то же время - 24-го октября в 17:00 киевляне будут принимать "Александрию", а горняки сыграют на выезде с "Ворсклой". В девятом туре состоится очная встреча грандов - матч назначен на восьмое ноября на 17:00.

Донецкая команда в пятницу провела первую тренировку после того, как стало известно о вспышке коронавируса. Участие в ней приняли восемь полевых игроков и три голкипера. При этом Сергей Палкин не исключил, что заразиться могли еще несколько игроков. Добавим, что Коваленко, Марлос и Бондарь уехали в лагерь сборной Украины, а Хочолава и Соломон в свои национальные команды. Ближайший матч "Шахтера" - против "Львова" 17-го октября, а 21-го встреча с "Реалом".

В рамках шестого тура в группе В третьего по рангу дивизиона встречались лидер "Металл" и "Таврия Симферополь", которая пытается не отставать от харьковчан и занимает второе место. В первом тайме Фомин не реализовал пенальти. После перерыва Танчик открыл счет, Фаюк забил в ответ, однако Виталий Федорив эффектным ударом в падении через себя принес "Металлу" шестую подряд победу. Разница мячей у команды Кучера - 18:1.

Супряга заинтересовал еще одну итальянскую команду

Не середняка, как "Болонья", а целый гранд! По версии издания Tuttosport, за выступлениями форварда киевского "Динамо" внимательно следит туринский "Ювентус". Впрочем, речь о трансфере пока не идет. Напомним, что в летнее трансферное окно Игорь Суркис отказался продавать форварда, за которого предлагали 10 млн евро и бонусы. "Динамо" сыграет с "Ювентусом" на групповом этапе Лиги Чемпионов.