Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора молодежного Евро
Бригада во главе с Виктором Копиевским отработает на матче Израиль - Северная Македония.
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора молодежного Евро-2021 Израиль - Северная Македония.
Главным арбитром матча назначен Виктор Копиевский.
На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Александр Жуков. Четвертый арбитр - Денис Шурман.
Добавим, что встреча в израильском городе Нетания состоится 12 ноября.
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Источник:УАФ
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