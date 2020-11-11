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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора молодежного Евро

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Бригада во главе с Виктором Копиевским отработает на матче Израиль - Северная Македония.

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора молодежного Евро
Новина українською

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора молодежного Евро-2021 Израиль - Северная Македония.

Главным арбитром матча назначен Виктор Копиевский.

На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Александр Жуков. Четвертый арбитр - Денис Шурман.

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Добавим, что встреча в израильском городе Нетания состоится 12 ноября.

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В статье: Виктор Копиевский
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Источник:
УАФ

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