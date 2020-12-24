Канал для Динамо, волевой Милан, уверенный Реал. Главные новости за 23 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 23 декабря

Официальный клубный канал киевского "Динамо" получил лицензию на вещание в Украине и за рубежом и планирует выйти на экраны ТВ уже в январе. На канале будут транслироваться аналитические и новостные программы, пред- и послематчевые включения и комментарии, ретро-матчи киевского "Динамо". Канал будет показывать матчи первой, молодежной, юношеских команд "Динамо". Также на канале будут показываться и другие спортивные события и художественные фильмы на спортивную тематику. Напомним, что первый клубный канал в Украине ранее запустил "Шахтер".

В центральном матче 14-го тура итальянской Серии А "Милан" принимал "Лацио". Команда Пиоли мощно начала поединок и уже на 17-й минуте повела 2:0 - сначала Ребич забил головой, потом Чалханоглу реализовал пенальти. Однако "Лацио" не сдался, еще в первом тайме один мяч отыграл (Луис Альберто), а после перерыва выровнял положение (Иммобиле). Игра обеим командам давалось трудно, казалось, ничьей не избежать, но на 90+2-й Тео Эрнандес улучил момент для удара после подачи углового! 3:2 в пользу "Милана", который таким образом сохранил за собой первое место.

Какое-то время команда Конте даже возглавляла турнирную таблицу Серии А. "Интер" первым сыграл вчера свой матч с "Вероной" и выиграл 2:1 (Мартинес, Шкринияр), для нерадзури это седьмая победа подряд. Учитывая поражение "Ювентуса" во вторник, на третье место вышла "Рома", обыгравшая "Кальяри" 3:2. А вот "Болонья" смогла отобрать очки у "Аталанты" - бергамаски вели 2:0 после дубля Муриеля, но позволили сопернику отыграться. Малиновский вышел на замену в конце игры. "Наполи" сыграл вничью с "Торино" - 1:1, а "Сассуоло" одолел на выезде "Сампдорию" - 2:3.

Команда Зидана в 15-м туре испанской Ла Лиги принимала "Гранаду", которая расположилась на седьмом месте. "Реал" владел ощутимым преимуществом, но открыть счет сумел лишь во втором тайме - отличился Каземиро. Уже в компенсированное арбитром время Бензема удвоил преимущество. 2:0 в пользу мадридцев, которые таким образом снова сравнялись с "Атлетико" по количеству набранных очков. У матрасников, однако, на две игры меньше.

Шпоры играли со "Сток Сити", который сейчас находится во втором дивизионе. Моуриньо довольно неожиданно выпустил в старте Гарри Кейна, тот забил, но только третий гол. Открыл счет Бэйл, а после того как Томпсон сравнял, восстановил преимущество лондонцев Дэвис. 1:3 в пользу "Тоттенхэма" в итоге. МЮ победил "Эвертон". В этом матче развязка наступила в самом конце игры - на 88-й Марсьяль забил первый, а на 90+1-й Кавани - второй гол манкунианцев. Два других полуфиналисты турнира - "Брентфорд" и "Манчестер Сити".

В Лиге 1 состоялся 17-й тур. ПСЖ разбил "Страсбур" 4:0, хотя три мяча были забиты в последние десять минут. Это, однако, не помогло парижанам вернуть лидерство - "Лион" разгромил "Нант" 3:0, а "Лилль" одолел на выезде "Монпелье" - 2:3. Оба коллектива на очко опережают ПСЖ, "Лион" лидирует по дополнительным показателям. Четвертый - "Ренн", который отстает от ПСЖ на четыре балла.