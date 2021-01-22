Лудогорец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция спарринга горняков

Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между "Лудогорцем" и донецким "Шахтером".

Сборы команды Каштру продолжаются, в субботу подопечные Луиша пройдут очередную проверку во время спарринга. На каком уровне находится физическая готовность "Шахтера"? Будет ли украинский гранд наигрывать что-то новое? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 января – в 15:55 по киевскому времени.