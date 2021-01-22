Лудогорец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция спарринга горняков
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между "Лудогорцем" и донецким "Шахтером".
Читайте такжеМаксим Чех: Не знаю, что сейчас с базой Шахтера в Донецке. Говорят, что там жили военные
Сборы команды Каштру продолжаются, в субботу подопечные Луиша пройдут очередную проверку во время спарринга. На каком уровне находится физическая готовность "Шахтера"? Будет ли украинский гранд наигрывать что-то новое? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 января – в 15:55 по киевскому времени.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гвардиола и МЮ уже шлют факсы. Юные таланты и открытия Кубка Марадоны
- Игроки Динамо воспользовались свободным временем от Луческу и устроили путешествие
- На гол вратаря Суарес ответил дублем. Эйбар - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...