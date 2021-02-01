Луческу назвал состав на матч с Динамо Тбилиси
Бущан остался на скамье для запасных
В понедельник 1-го февраля киевское "Динамо" проведет второй поединок на турецком сборе. Соперником станут одноклубники из Тбилиси, начало матча в 16:15
Предлагаем ознакомиться со стартовым составом киевлян:
"Динамо": Бойко – Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд – Русин, Супряга.
Запасные: Бущан, Нещерет, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, де Пена, Цыганков, Родригес, Волошин Н, Буяльский, Волошин В, Ванат, Беседин.
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Источник:fcdynamo.kiev.ua
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