Маркевич: Если Луческу в 75 лет вернулся к работе, то мне сам бог велел
Мирону Богдановичу - 70
Экс-тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич, который
"Я жду, что кто-то что-то предложит. Хотелось бы, чтобы было предложение из Украины. Но я действительно готов к какому-то серьезному проекту. Соскучился по работе. Если Луческу в 75 лет вернулся к работе, то мне сам Бог велел. С удовольствием еще поработаю, но это должно быть серьезно, чтобы команда ставила задачу играть в еврокубках и под еврокубки были нужные футболисты. Когда ты и в финале играл еврокубка, и с "Металлистом" шага не хватило, то уже хочешь только экстрима. Хочется вновь сделать что-то подобное
Но кто-то должен психануть и потратиться финансово, без этого невозможно. Средний бюджет клуба должен быть 30 или 40 миллионов долларов. А когда команды ездят только на автобусах — сложно проводить нормальный тренировочный процесс. Это должен быть большой проект. Вдруг кто-то проснется в Харькове, во Львове, в Запорожье, в Одессе… потому что большие города спят. Нет серьезных команд", - рассказал Маркевич.
Напомним, что после приостановки тренерской деятельности Мирон Маркевич занимает должность главы Комитета национальных сборных УАФ.
Популярное сейчас
- Моуриньо уже не претендует на титул, Ливерпуль ожил. Таблица АПЛ 2020/21
- "Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует юбилей
- В Шахтере попрощались с Коваленко
- Официально. Виктор Коваленко стал игроком Аталанты
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
Новости по теме
- 12:35 Украинские Мирон Маркевич: о секрете молодости, приглашении Левандовски и знакомстве с эффектной девушкой
- 09:59 Украинские "Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует юбилей
- 22:50 Украинские Мирон Маркевич: Не поддерживаю, что наши клубы отправляют в дубль игроков, которые не хотят подписывать контракт