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Маркевич: Если Луческу в 75 лет вернулся к работе, то мне сам бог велел

Общие новости
(1 голосов)

Мирону Богдановичу - 70

Маркевич: Если Луческу в 75 лет вернулся к работе, то мне сам бог велел
Новина українською

Экс-тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич, который сегодня празднует свое 70-летие, рассказал о желании вновь вернуться к тренерской работе. По его словам, он хотел бы руководить командой, которая нацелена на еврокубки.

"Я жду, что кто-то что-то предложит. Хотелось бы, чтобы было предложение из Украины. Но я действительно готов к какому-то серьезному проекту. Соскучился по работе. Если Луческу в 75 лет вернулся к работе, то мне сам Бог велел. С удовольствием еще поработаю, но это должно быть серьезно, чтобы команда ставила задачу играть в еврокубках и под еврокубки были нужные футболисты. Когда ты и в финале играл еврокубка, и с "Металлистом" шага не хватило, то уже хочешь только экстрима. Хочется вновь сделать что-то подобное

Но кто-то должен психануть и потратиться финансово, без этого невозможно. Средний бюджет клуба должен быть 30 или 40 миллионов долларов. А когда команды ездят только на автобусах — сложно проводить нормальный тренировочный процесс. Это должен быть большой проект. Вдруг кто-то проснется в Харькове, во Львове, в Запорожье, в Одессе… потому что большие города спят. Нет серьезных команд", - рассказал Маркевич.

Напомним, что после приостановки тренерской деятельности Мирон Маркевич занимает должность главы Комитета национальных сборных УАФ.

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В статье: Мирон Маркевич
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (13)
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c99baf (Харьков)
01.02.2021 в 19:50
Тебе шо,мало 700 т. грн. в м-ц? Сиди и не рыпайся!
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.02.2021 в 19:49
Вся надія на обленерго і облгази , може й потягнуть забаганки Мирона .
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+1
0
Лузанов (Харьков)
01.02.2021 в 19:43
С юбилеем, Мирон Богданович. Здоровья Вам и Вашим близким.
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0
-1
baco40
01.02.2021 в 19:29
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
01.02.2021 в 19:18
Поважаючи Мирона Богдановича хочеться зазначити, що з бюджетом 30-40 лямів в єврокубках будуть грати дуже багато команд та тренерів. Питання, як це зробити без таких бюджетів
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+1
0
avatar
genpet (Николаев)
01.02.2021 в 19:14
А стоит? Дважды в одну реку.... Мирон так далеко, уже много лет , от практической деятельности тренера, что врядли он дееспособен
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+2
0
kapkan (Луганск)
01.02.2021 в 19:04
Можно и за 7000000 грн в месяц спокойно сидеть без команды)))) Лучше бы на эти деньги каждый месяц открывали новую спортплощадку для детей!!! А не этому же мэтру нужнее, он же жертвует по 20000 грн в месяц))(
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.02.2021 в 18:44
Мирон, давай!
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0
-6
avatar
AndrewKruk (Київ)
01.02.2021 в 18:59
Оно ему надо? Он лучше 3а 700к грн будет гавкать в сторону ДК.
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+8
0
oleg.m.3972 (Харьков)
01.02.2021 в 18:32
Похоже Маркевич тонко намекает на харьковский Металл, которому по силам через 2-3 года выйти в УПЛ. Но без Ярославского тут точно не обойдётся... На меньшее Маркевич не согласится.
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+2
-6
avatar
AndrewKruk (Київ)
01.02.2021 в 18:33
oleg.m.3972. ты сцыкливая и брехливая шмара, открывай свою пасть, когда отсасывать будешь
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+5
-5
avatar
anonimus (Київ)
01.02.2021 в 19:30
AndrewKruk
+5
-1
янковский ян (Запорожье)
01.02.2021 в 18:29
К сожалению будущее за агрохолдингами. Крупные города будут спать. У нас никто из заводов не хочет вкладывать в металлург и ближайшее время никого не будет. Как правило у заводов один два хозяина и все они далеко не местные
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+1
0


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