Маркевич: Если Луческу в 75 лет вернулся к работе, то мне сам бог велел

Экс-тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич, который сегодня празднует свое 70-летие , рассказал о желании вновь вернуться к тренерской работе. По его словам, он хотел бы руководить командой, которая нацелена на еврокубки.

"Я жду, что кто-то что-то предложит. Хотелось бы, чтобы было предложение из Украины. Но я действительно готов к какому-то серьезному проекту. Соскучился по работе. Если Луческу в 75 лет вернулся к работе, то мне сам Бог велел. С удовольствием еще поработаю, но это должно быть серьезно, чтобы команда ставила задачу играть в еврокубках и под еврокубки были нужные футболисты. Когда ты и в финале играл еврокубка, и с "Металлистом" шага не хватило, то уже хочешь только экстрима. Хочется вновь сделать что-то подобное

Но кто-то должен психануть и потратиться финансово, без этого невозможно. Средний бюджет клуба должен быть 30 или 40 миллионов долларов. А когда команды ездят только на автобусах — сложно проводить нормальный тренировочный процесс. Это должен быть большой проект. Вдруг кто-то проснется в Харькове, во Львове, в Запорожье, в Одессе… потому что большие города спят. Нет серьезных команд", - рассказал Маркевич.

Напомним, что после приостановки тренерской деятельности Мирон Маркевич занимает должность главы Комитета национальных сборных УАФ.